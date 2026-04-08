Ціна нафти знизилась: Зеленський про перемир'я між США та Іраном

Сьогодні Сполучені Штати Америки перейшли до дипломатії в ситуації навколо Ірану, і світ це підтримує. Припинення вогню завжди додає можливостей дипломатії та повинно передувати справжньому закінченню війни. Україна з такою ж позицією завжди підходила до війни цієї – Росії проти України. Звісно, непросто це реалізувати, і зараз на Близькому Сході ще потрібні зусилля, щоб стабілізувати припинення вогню, щоб воно спрацювало. Але зрештою мета у всіх має бути одна, а саме – більше безпеки.



Вже навіть оголошення про припинення вогню дозволило ринкам відреагувати позитивно – ціна нафти знизилась. І це водночас правильний сигнал щодо Росії – що окрім наших далекобійних санкцій інші інструменти також будуть працювати. Вже фактично не може бути приводів зменшувати санкційний тиск – раніше про це говорили як про начебто необхідність послабити проблеми на світовому ринку нафти. І якщо вдасться розблокувати Ормузьку протоку – а це глобальна необхідність, – російські нафтові доходи мають і надалі знижуватись. Нафта живить російську війну та робить Росію впевненою в собі. І саме через це росіяни так вкладалися в підтримку іранського режиму й намагались затягнути ту війну.

