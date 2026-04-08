Цена нефти снизилась: Зеленский о перемирии между США и Ираном

Президент Украины Владимир Зеленский.

Объявленное перемирие между США и Ираном положительно повлияло на мировые рынки, в частности повлекло снижение цен на нефть. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что прекращение огня открывает путь для дипломатии и должно предшествовать завершению войны. В то же время он подчеркнул, что стабильность на Ближнем Востоке еще требует дополнительных усилий.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на вечернее видеообращение Владимира Зеленского в среду, 8 апреля.

Зеленский приветствовал перемирие между США и Ираном

В своем обращении президент отметил, что переход США к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Ирана получил поддержку в мире. По его словам, Украина всегда придерживалась такой же логики в войне с Россией.

Объясняя важность режима тишины, Зеленский подчеркнул:

"Прекращение огня всегда добавляет возможностей дипломатии и должно предшествовать настоящему окончанию войны".

Читайте также:

В то же время он обратил внимание, что даже первые сигналы о деэскалации уже повлияли на экономику.

"Уже даже объявление о прекращении огня позволило рынкам отреагировать положительно — цена нефти снизилась", — отметил президент.

Глава государства также подчеркнул, что это является важным сигналом для России, ведь снижение нефтяных доходов ослабляет ее возможности финансировать войну. Он добавил, что разблокирование Ормузского пролива могло бы еще больше ударить по российским доходам от энергоресурсов.

Отдельно Зеленский отметил глобальные последствия безопасности в мире и необходимость большего сотрудничества между странами.

"Нужно больше координации со своими соседями и больше взаимодействия на региональном уровне: помогая соседям, помогаешь себе", — сказал глава государства.

Кроме того, лидер добавил, что Украина готова и в дальнейшем работать с партнерами для усиления безопасности и уже готовит новые международные встречи и договоренности.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE информировали, что 8 апреля Президент США Дональд Трамп решил приостановить военные действия против Ирана и отложить удар на две недели. Это произошло после консультаций с партнерами и на фоне возможных переговоров. В США считают, что есть шанс перейти к дипломатии.

Также Новини.LIVE писали, что в ответ на это Президент Украины Владимир Зеленский поддержал прекращение огня на Ближнем Востоке и поблагодарил США за дипломатические усилия. Он подчеркнул, что стабильность в этом регионе влияет на мировую экономику и цены. В то же время Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию с Россией, но только при условии зеркальных шагов со стороны Кремля.