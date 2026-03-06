23 роки закону про Гімн — як Ще не вмерла Україна стала офіційним символом держави

Нардепи співають гімн. Фото: пресслужба ВРУ

Рівно 23 роки тому, 6 березня 2003 року, Верховна Рада ухвалила закон про Державний гімн України. Він є одним із головних символів української державності поряд із Державним Прапором та Державним Гербом.

Закон про Державний Гімн. Фото: скриншот

Гімн України закріпили на законодавчому рівні у 2003 році

Основою для Державного Гімну стала пісня "Ще не вмерла України", слова якої у 1862 році створив поет Павло Чубинський. Вперше пісню виконали у 1865 році в місті Перемишль як заключний концертний номер перших у Галичині світських "вечерниць в пам’ять Тараса".

Музику до твору написав композитор Михайло Вербицький.

В ухваленому законі прописано, що всі урочисті заходи загальнодержавного значення мають розпочинатися і закінчуватися виконанням Державного Гімну України.

А наруга над Державним Гімном України тягне за собою відповідальність. Відповідно до статті 338 Кримінального кодексу, за таке порушення загрожує штраф від 17 до 68 тис. гривень, пробаційний нагляд до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

Музичну редакцію гімну Верховна Рада ухвалила 15 січня 1992 року.

Перша публікація вірша у львівському журналі "Мета" у 1863 році. Фото: galinfo.com.ua

Офіційне юридичне затвердження пісня "Ще не вмерла України" вперше одержала 15 березня 1939 року — як гімн Карпатської України.

5 грудня 1991 року пісня вперше пролунала в урочистій атмосфері під час засідання Верховна Рада України, присвяченого підбиттю підсумків всеукраїнського референдуму та президентських виборів. Того дня її виконав Національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Верьовки під диригуванням Анатолій Авдієвський.

26 лютого 2022 року Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти закликало музикантів включати в концертні програми та виконувати Державний Гімн України в підтримку українського народу.

