Верховная Рада 23 года назад утвердила Государственный гимн Украины

Нардепы поют гимн. Фото: пресс-служба ВРУ

6 марта 2003 года парламент Украины принял закон, который официально закрепил Государственный Гимн страны. Сегодня исполняется 23 года со дня утверждения этого документа. Гимн является одним из главных символов украинской государственности наряду с государственным флагом и гербом.

Новини.LIVE собрали интересные факты о символе государства.

Реклама

Читайте также:

Закон о Государственном Гимне. Фото: скриншот

Гимн Украины закрепили на законодательном уровне в 2003 году

Основой для Государственного Гимна стала песня "Ще не вмерла Украины", слова которой в 1862 году создал поэт Павел Чубинский. Впервые песню исполнили в 1865 году в городе Перемышль как заключительный концертный номер первых в Галичине светских "вечерниц в память Тараса".

Музыку к произведению написал композитор Михаил Вербицкий.

В принятом законе прописано, что все торжественные мероприятия общегосударственного значения должны начинаться и заканчиваться исполнением Государственного Гимна Украины.

А надругательство над Государственным Гимном Украины влечет за собой ответственность. Согласно статье 338 Уголовного кодекса, за такое нарушение грозит штраф от 17 до 68 тыс. гривен, пробационный надзор до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Музыкальную редакцию гимна Верховная Рада приняла 15 января 1992 года.

Первая публикация стихотворения во львовском журнале "Мета" в 1863 году. Фото: galinfo.com.ua

Официальное юридическое утверждение песня "Ще не вмерла Украины" впервые получила 15 марта 1939 года — как гимн Карпатской Украины.

5 декабря 1991 года песня впервые прозвучала в торжественной атмосфере во время заседания Верховная Рада Украины, посвященного подведению итогов всеукраинского референдума и президентских выборов. В тот день ее исполнил Национальный заслуженный академический украинский народный хор имени Григория Веревки под дирижированием Анатолия Авдеевского.

26 февраля 2022 года Государственное агентство Украины по вопросам искусств и художественного образования призвало музыкантов включать в концертные программы и выполнять Государственный Гимн Украины в поддержку украинского народа.

Какие инициативы сейчас есть в парламенте

Недавно в Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает официально праздновать женский день не 8 марта, а 25 февраля.

Есть инициатива и о введении Дня Библии.

Кроме того, нардепы предлагают не взимать с военных и их семей долги на период действия военного положения и в послевоенное время. Также могут изменить правила исполнительного производства.