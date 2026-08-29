Ягун оцінив загрозу від російського Орєшніка

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Генерал-майор запасу Служби безпеки України, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках Віктор Ягун оцінив ризики застосування Росією ракети "Орєшнік". За його словами, це штучна зброя, якої немає. Він стверджує, що це озброєння ніхто не бачив.

Про це Віктор Ягун ексклюзивно сказав в ефірі Новини.LIVE.

Реклама

Ризики застосування "Орєшніка" по Україні

"Це штучна зброя, яка виготовляється місяцями. Ми тоді, коли казали під час використання першого "Орєшніка" в Україні, ми тоді казали про наявність ще до десяти, можливо. І то вони були в розібраному стані", — розповів Ягун.

За його словами, "Орєшнік" — це зброя, яка не належить до тактичного рівня, а є стратегічною. У випадку, якщо застосовувати зброю стратегічного рівня, то необхідно попереджати стратегічних противників, зокрема США, Британія, Франція і так далі.

"Якщо ти використовуєш таку зброю, ти можеш ставити до відома, що ти її використовуєш в випробувальних цілях. І запускати її можуть вони тільки з одного місця, з Капустиного Яру, наразі. Немає в них тих мобільних комплексів, про які вони там розказують, що вони десь там переміщають їх місце на місце", — каже генерал-майор запасу СБУ.

Читайте також:

Коли Росія це робить, то вона попереджає США, а Вашингтон ставить до відома своє посольство в Києві, яке повідомляє українців. Таким чином, Україна за добу знає, що Москва планує щось використати.

"Це болванки, розумієте, які летять, шість болванок, які там розходяться в різні сторони і бʼють по площі, яка дорівнює футбольному полю", — пояснив Ягун.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на радника президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, РФ дедалі менше залежить від західних комплектуючих у виробництві "Орєшніков". Основну частину компонентів для цих ракет тепер виготовляють у самій РФ, тоді як окремі деталі надходять із Білорусі.

Раніше начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗС України Юрій Ігнат зазначав, що Росія використовує ракету "Орєшнік" не лише як військовий засіб, а й як інструмент психологічного тиску. Демонстрація цього озброєння має на меті залякати українців та європейських союзників. Москва сподівається, що їй вдасться змусити Україну поступитися територіями.