Росія має одну боєздатну, але неточну ракету "Орєшнік": ISW

Ракетна установка "Орєшнік". Фото: росЗМІ

Росія практично вичерпала запаси своїх балістичних ракет "Орєшнік" і має наразі для ударів лише одну ракету. Щоб догодити Владіміру Путіну та вкластися в жорсткі терміни, російські оборонні заводи не можуть якісно працювати і використовують старі радянські гіроскопи. Через це випущені по Україні ракети постійно падають з похибкою на десятки кілометрів, а одна взагалі впала на території окупованого Донбасу.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни, передає Новини.LIVE.

Російські ракети "Орєшнік" атакують з похибками через неякісні деталі

Інститут вивчення війни (ISW) 16 червня оприлюднив результати розслідування української компанії Dallas Analytics щодо технічного стану російських балістичних комплексів "Орєшнік". Джерело в російському оборонному відомстві зізналося виданню, що заради дотримання встановлених особисто Володимиром Путіним строків виробники свідомо ігнорували протоколи забезпечення якості.

Щоб не зірвати дедлайни, інженерам довелося вмонтувати у ракети старі радянські гіроскопи ГУ-503, які за приципом роботи призначені для авіації. Через це ракети падають з похибкою у кілька десятків кілометрів.

Прикладом цього експерти називають став обстріл у ніч проти 24 травня, коли окупанти спрямували балістичні ракети на Білу Церкву в Київській області. Одна з ворожих цілей навіть не змогла перетнути лінію фронту, впавши на території тимчасово окупованої Донеччини. Загалом протягом цього року Москва застосувала три ракети з нової партії.

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Аналітики зазначають, що вперше використання цієї бракованої серії бере початок зафіксували листопаді 2024 року. Але Володимир Путін був настільки вражений психологічним та політичним ефектом атаки, що віддав наказ негайно розгорнути виробництво. Відтак за планом впродовж 2025 року російський військово-промисловий комплекс мав зібрати чотири додаткові ракети.

Враховуючи кількість здійснених пусків, аналітики ISW припускають, що з того початкового контракту в розпорядженні країни-агресора залишилася лише одна боєздатна ракета. Однак саме вона зараз становить найбільшу небезпеку для України, адже напередодні військові зафіксували підозрілу активність противника.

"Після активних тренувань із розгортання комплексу, зафіксованих на випробувальному полігоні Капустін Яр, Повітряні сили ЗСУ 12 червня 2026 року випустили термінове попередження про високу ймовірність чергового удару Орєшніком — очевидно, із застосуванням останньої готової ракети після термінового контракту Кремля", — йдеться у матеріалах Dallas Analytics.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що 12 червня Путін публічно пригрозив Україні жорсткою відплатою за удари по російських паливних об'єктах, заявивши про використання комплексів "Орєшнік". Утім, міф про унікальну силу цієї зброї остаточно зруйнували українські фахівці, які дослідили залишки ракети після масованої повітряної атаки 24 травня.

Як повідомив радник президента Владислав Власюк, ретельний аналіз уламків показав, що у ракеті немає імпортних високих технологій США, ЄС чи Японії всередині системи наведення. Росія у партнерстві з Мінськом повністю зібрала цей снаряд із власних і білоруських заводів. Власюк підкреслив, що зафіксовані в платах американські маркування виявилися дешевим фальсифікатом.