У России есть одна боеспособная, но неточная ракета «Орешник»: ISW

Ракетная установка "Орешник". Фото: российские СМИ

Россия практически исчерпала запасы своих баллистических ракет "Орешник" и в настоящее время располагает для нанесения ударов лишь одной ракетой. Чтобы угодить Владимиру Путину и уложиться в жесткие сроки, российские оборонные заводы не могут работать качественно и используют старые советские гироскопы. Из-за этого ракеты, запущенные по Украине, постоянно падают с погрешностью в десятки километров, а одна вообще упала на территории оккупированного Донбасса.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны, передает Новини.LIVE.

Российские ракеты «Орешник» атакуют с погрешностями из-за некачественных деталей

Институт изучения войны (ISW) 16 июня обнародовал результаты расследования украинской компании Dallas Analytics относительно технического состояния российских баллистических комплексов «Орешник». Источник в российском оборонном ведомстве признался изданию, что ради соблюдения установленных лично Владимиром Путиным сроков производители сознательно игнорировали протоколы обеспечения качества.

Чтобы не сорвать сроки, инженерам пришлось установить в ракеты старые советские гироскопы ГУ-503, которые по принципу работы предназначены для авиации. Из-за этого ракеты падают с погрешностью в несколько десятков километров.

В качестве примера эксперты приводят обстрел в ночь на 24 мая, когда оккупанты направили баллистические ракеты на Белую Церковь в Киевской области. Одна из вражеских ракет даже не смогла пересечь линию фронта, упав на территории временно оккупированной Донецкой области. Всего в течение этого года Москва применила три ракеты из новой партии.

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Аналитики отмечают, что впервые использование этой бракованной серии было зафиксировано в ноябре 2024 года. Но Владимир Путин был настолько впечатлён психологическим и политическим эффектом атаки, что отдал приказ немедленно развернуть производство. Согласно плану, в течение 2025 года российский военно-промышленный комплекс должен был собрать четыре дополнительные ракеты.

Учитывая количество осуществленных пусков, аналитики ISW предполагают, что из того первоначального контракта в распоряжении страны-агрессора осталась лишь одна боеспособная ракета. Однако именно она сейчас представляет наибольшую опасность для Украины, ведь накануне военные зафиксировали подозрительную активность противника.

«После активных учений по развертыванию комплекса, зафиксированных на испытательном полигоне Капустин Яр, Воздушные силы ВСУ 12 июня 2026 года выпустили срочное предупреждение о высокой вероятности очередного удара ракетой «Орешник» — очевидно, с применением последней готовой ракеты после срочного контракта Кремля», — говорится в материалах Dallas Analytics.

Новини.LIVE сообщали ранее, что 12 июня Путин публично пригрозил Украине жестким возмездием за удары по российским топливным объектам, заявив об использовании комплексов «Орешник». Впрочем, миф об уникальной силе этого оружия окончательно развеяли украинские специалисты, которые исследовали остатки ракеты после массированной воздушной атаки 24 мая.

Как сообщил советник президента Владислав Власюк, тщательный анализ обломков показал, что в ракете нет импортных высоких технологий США, ЕС или Японии внутри системы наведения. Россия в партнерстве с Минском полностью собрала этот снаряд из компонентов собственных и белорусских заводов. Власюк подчеркнул, что зафиксированные на платах американские маркировки оказались дешевой подделкой.