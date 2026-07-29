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Головна Новини дня В "Орєшніку" майже немає іноземних деталей: що всередині російської ракети

В "Орєшніку" майже немає іноземних деталей: що всередині російської ракети

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Дата публікації: 29 липня 2026 23:50
Орєшнік майже не має іноземних компонентів — у Зеленського розкрили нові дані
Компоненти ракети "Орєшнік". Фото: РБК-Україна

Росія значно скоротила залежність від західних комплектуючих під час виробництва балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік". Нині переважна більшість деталей у цих ракетах виготовлена на території РФ, а частина — у Білорусі.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це журналістам розповів радник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Компоненти у ракеті "Орєшнік"

Під час брифінгу Власюк продемонстрував уламки ракети "Орєшнік", а також крилатої ракети "Бандероль". За його словами, аналіз залишків озброєння показав, що у конструкції "Орєшніка" використовується понад тисячу компонентів російського виробництва. Ще приблизно сотня деталей виготовлена білоруськими підприємствами.

Радник президента звернув увагу, що більшість комплектуючих датовані 2023–2024 роками, однак серед них є й деталі, вироблені у 2025 році. Це, за його словами, свідчить про те, що Росія продовжує активно налагоджувати власне виробництво елементів для сучасного ракетного озброєння.

За оцінкою Власюка, отримані дані підтверджують, що російський військово-промисловий комплекс уже майже не залежить від імпортних компонентів під час виготовлення цих балістичних ракет.
 

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Компоненти ракети "Орєшнік". Фото: РБК-Україна

Крім того, він  показав журналістам один із бойових елементів ураження, який застосовується в "Орєшніку". За словами радника, ракета містить 36 таких елементів, які, ймовірно, виготовлені з вольфраму, що забезпечує високу руйнівну силу під час ураження цілі.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ISW, Росія має одну боєздатну, але неточну ракету "Орєшнік". Російські оборонні заводи не можуть якісно працювати і використовують старі радянські гіроскопи.

Через це випущені по Україні ракети постійно падають з похибкою на десятки кілометрів, а одна взагалі впала на території окупованого Донбасу. Водночас Путін назвав це падіння "випробовуванням". 

Росія Орєшнік компоненти
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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