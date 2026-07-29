В Орешнике практически нет иностранных компонентов — у Зеленского раскрыли новые данные

Компоненты ракеты "Орешник". Фото: РБК-Украина

Россия значительно сократила зависимость от западных комплектующих при производстве баллистических ракет средней дальности "Орешник". В настоящее время подавляющее большинство деталей для этих ракет изготавливается на территории РФ, а часть — в Беларуси.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом журналистам рассказал советник президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Компоненты ракеты "Орешник"

Во время брифинга Власюк продемонстрировал обломки ракеты "Орешник", а также крылатой ракеты "Бандероль". По его словам, анализ остатков вооружения показал, что в конструкции "Орешника" используется более тысячи компонентов российского производства. Еще примерно сотня деталей изготовлена белорусскими предприятиями.

Советник президента обратил внимание, что большинство комплектующих датированы 2023–2024 годами, однако среди них есть и детали, произведенные в 2025 году. Это, по его словам, свидетельствует о том, что Россия продолжает активно налаживать собственное производство элементов для современного ракетного вооружения.

По оценке Власюка, полученные данные подтверждают, что российский военно-промышленный комплекс уже практически не зависит от импортных компонентов при изготовлении этих баллистических ракет.

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Компоненты ракеты «Орешник». Фото: РБК-Украина

Кроме того, он показал журналистам один из боевых элементов поражения, применяемый в "Орешнике". По словам советника, ракета содержит 36 таких элементов, которые, вероятно, изготовлены из вольфрама, что обеспечивает высокую разрушительную силу при поражении цели.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ISW, у России есть одна боеспособная, но неточная ракета "Орешник". Российские оборонные заводы не могут работать качественно и используют старые советские гироскопы.

Из-за этого ракеты, запущенные по Украине, постоянно падают с погрешностью в десятки километров, а одна вообще упала на территории оккупированного Донбасса. При этом Путин назвал это падение "испытанием".