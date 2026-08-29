Ягун оценил угрозу со стороны российского Орешника

Российские оккупанты. Фото: российские СМИ

Генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, заместитель председателя СБУ в 2014–2015 годах Виктор Ягун оценил риски применения Россией ракеты "Орешник". По его словам, это вымышленное оружие, которого не существует. Он утверждает, что это вооружение никто не видел.

Об этом Виктор Ягун эксклюзивно рассказал в эфире Новини.LIVE.

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Риски применения «Орешника» на территории Украины

"Это вымышленное оружие, изготавливаемое месяцами. Когда мы говорили во время применения первого "Орешника" в Украине, мы тогда говорили о наличии, возможно, еще до десяти. И то они были в разобранном состоянии", — рассказал Ягун.

По его словам, "Орешник"— это оружие, которое не относится к тактическому уровню, а является стратегическим. В случае применения оружия стратегического уровня необходимо предупреждать стратегических противников, в частности США, Великобританию, Францию и так далее.

"Если ты используешь такое оружие, ты можешь уведомить, что используешь его в испытательных целях. И запускать его они могут только с одного места — из Капустиного Яра, на данный момент. У них нет тех мобильных комплексов, о которых они там рассказывают, что они где-то перемещают их с места на место", — говорит генерал-майор запаса СБУ.

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Когда Россия это делает, она предупреждает США, а Вашингтон ставит в известность своё посольство в Киеве, которое сообщает об этом украинцам. Таким образом, Украина за сутки узнает, что Москва планирует что-то применить.

"Это минометные мины, понимаете, которые летят — шесть мин, которые там расходятся в разные стороны и поражают площадь, равную футбольному полю", — пояснил Ягун.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на советника президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, РФ все меньше зависит от западных комплектующих при производстве "Орешников". Основную часть компонентов для этих ракет теперь изготавливают в самой РФ, тогда как отдельные детали поступают из Беларуси.

Ранее начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВС Украины Юрий Игнат отмечал, что Россия использует ракету "Орешник" не только как военное средство, но и как инструмент психологического давления. Демонстрация этого вооружения имеет целью запугать украинцев и европейских союзников. Москва надеется, что ей удастся заставить Украину уступить территории.