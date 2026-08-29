Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Искусственное оружие: эксперт оценил риски применения РФ "Орешника"

Искусственное оружие: эксперт оценил риски применения РФ "Орешника"

Ua ru
29 августа 2026 08:14
Эксклюзив
Ягун оценил угрозу со стороны российского Орешника
Российские оккупанты. Фото: российские СМИ

Генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, заместитель председателя СБУ в 2014–2015 годах Виктор Ягун оценил риски применения Россией ракеты "Орешник". По его словам, это вымышленное оружие, которого не существует. Он утверждает, что это вооружение никто не видел.

Об этом Виктор Ягун эксклюзивно рассказал в эфире Новини.LIVE.

Реклама

Риски применения «Орешника» на территории Украины

"Это вымышленное оружие, изготавливаемое месяцами. Когда мы говорили во время применения первого "Орешника" в Украине, мы тогда говорили о наличии, возможно, еще до десяти. И то они были в разобранном состоянии", — рассказал Ягун.

По его словам, "Орешник"— это оружие, которое не относится к тактическому уровню, а является стратегическим. В случае применения оружия стратегического уровня необходимо предупреждать стратегических противников, в частности США, Великобританию, Францию и так далее.

"Если ты используешь такое оружие, ты можешь уведомить, что используешь его в испытательных целях. И запускать его они могут только с одного места — из Капустиного Яра, на данный момент. У них нет тех мобильных комплексов, о которых они там рассказывают, что они где-то перемещают их с места на место", — говорит генерал-майор запаса СБУ.

Читайте также:

Когда Россия это делает, она предупреждает США, а Вашингтон ставит в известность своё посольство в Киеве, которое сообщает об этом украинцам. Таким образом, Украина за сутки узнает, что Москва планирует что-то применить.

"Это минометные мины, понимаете, которые летят — шесть мин, которые там расходятся в разные стороны и поражают площадь, равную футбольному полю", — пояснил Ягун.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на советника президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, РФ все меньше зависит от западных комплектующих при производстве "Орешников". Основную часть компонентов для этих ракет теперь изготавливают в самой РФ, тогда как отдельные детали поступают из Беларуси.

Ранее начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВС Украины Юрий Игнат отмечал, что Россия использует ракету "Орешник" не только как военное средство, но и как инструмент психологического давления. Демонстрация этого вооружения имеет целью запугать украинцев и европейских союзников. Москва надеется, что ей удастся заставить Украину уступить территории.

СБУ война Украина Россия Орешник
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации