Це незрілість: Буданов оцінив дії президента Польщі

Кирило Буданов виступає перед публікою. Фото: Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Дипломатичні непорозуміння між Варшавою та Києвом ризикують перерости у серйознішу проблему. Голова Офісу президента України Кирило Буданов різко розкритикував рішення польського лідера Кароля Навроцького щодо Володимира Зеленського, та попередив про неминуче погіршення двосторонніх відносин, якщо сторони не зупиняться.

Про це Кирило Буданов заявив під час зустрічі зі студентами Києво-Могилянської академії, цитує Новини.LIVE.

Кирило Буданов розкритикував дії Польщі стосовно України

За його словами, тим, хто ухвалює подібні рішення, варто було б спершу потурбуватися про позбавлення відзнак більш одіозних історичних постатей.

"Якщо йти на такі речі, то треба було спочатку хоча б Муссоліні позбавити ордена", — зазначив посадовець, додавши, що нинішня ситуація виглядає максимально дивно.

Саму ідею скасувати нагороду Буданов оцінив дуже погано, поклавши відповідальність на польських політиків, які спершу підштовхнули до такого рішення, а потім його легалізували.

"Я оцінюю це як незрілість. Перш за все, незрілість. Я оцінюю це як незрілість людей в Польщі", — наголосив він.

Голова Офісу президента також назвав те, що відбулося у Варшаві, "страшною помилкою", адже псування зв'язків із країнами-сусідами тягне за собою низку ускладнень. Буданов нагадав, що із сусідніми державами необхідно вибудовувати або нейтральні, або виключно хороші взаємини. У протилежному випадку загострення завжди провокує як політичні, так і суто економічні проблеми для обох сторін.

Окремо Кирило Буданов застеріг, що суперечка між Польщею та Україною ще не трансформувалася у відкритий політичний конфлікт, але динаміка невтішна.

"Це ще не пік, повірте мені. Там далі буде, як то кажуть, якщо всі трохи не зупиняться", — підсумував Буданов.

Новини.LIVE висвітлювали, що новий дипломатичний скандал спалахнув між Києвом та Варшавою через питання історичної пам'яті. Приводом для загострення став указ Володимира Зеленського, який на прохання військових присвоїв одному з підрозділів ССО почесне ім'я "Героїв УПА".

Президент Польщі Кароль Навроцький розцінив це як образу та ухвалив рішення позбавити українського колегу найвищої державної нагороди — Ордена Білого Орла. У відповідь Зеленський 20 червня демонстративно повернув орден Варшаві, відправивши його через "Нову пошту". Президент іронічно зауважив, що Україна не тримається за відзнаку, кавалерами якої свого часу числилися Катерина II та Беніто Муссоліні.

Цей крок солідарно підтримали інші українські посадовці: Андрій Сибіга, Ігор Жовква та керівник Офісу Президента Кирило Буданов, які також повернули свої польські нагороди. Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею".

Тим часом у Канцелярії польського президента вустами Агнєшки Єнджак пояснили, що суперечливі історичні постаті досі залишаються в реєстрах ордена виключно через норми права, які забороняють позбавляти нагород померлих осіб.