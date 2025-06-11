Хто стане президентом США, якщо Дональд Трамп отримає імпічмент

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

У Дональда Трампа проблеми. Звісно, президент США посилено удає, що все добре, Штати ніколи не були такими сильними, як за його керівництва, ну і взагалі, повний Make America Great Again.

Однак, проблеми все ж помітні. Вони сильно загострились на фоні протестів у Лос-Анджелесі проти його імміграційної політики. Які Трамп, зрештою, цілком очікувано вирішив розігнати силою. Одноосібно вирішив, не поставивши до відома владу Каліфорнії, що у Штатах — не надто хороша ідея.

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У підсумку губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом та мер Лос-Анджелеса Карен Басс різко відреагували на таку "самодіяльність" Трампа. Ньюсом пообіцяв навіть подати до суду, у відповідь від Трампа отримавши звинувачення у некомпетентності та натяки, що президент підтримає, якщо губернатора Каліфорнії раптом вирішать посадити.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом. Фото: REUTERS/Daniel Cole

Ньюсом відреагував на цю заяву, назвавши слова та дії Трампа "кроком до авторитаризму". Що цікаво, це не вперше, коли дії нинішнього президента США характеризують саме так.

У середині травня цього року представник Демократичної партії від Техасу в Палаті представників США Ел Грін заявив, що наполягатиме на голосуванні щодо імпічменту президента Дональда Трампа.

Він звинуватив президента США у "спричиненні деградації демократії" та назвав Трампа "авторитарним президентом".

"Авторитарні режими починають з нападів на людей, які найменше здатні захистити себе. Але вони на цьому не зупиняються. Трамп та його прихильники процвітають на розбраті, оскільки це дозволяє їм отримати більше влади та здійснювати ще більший контроль", — цитує New York Times промову губернатора Каліфорнії.

Ньюсом також згадав військовий парад, запланований на суботу у Вашингтоні, який відбудеться на честь 250-річчя армії США, а також припаде на 79-й день народження Трампа.

"Він наказує нашим американським героям, військовим Сполучених Штатів, і змушує їх влаштувати вульгарне видовище на честь його дня народження, як це робили інші невдалі диктатори в минулому", – сказав губернатор.

Тим часом:

Протести у Каліфорнії не вщухають, попри появу Нацгвардії.

Міноборони додатково направило в Лос-Анджелес 700 морпіхів.

Влада штату Техас планує розмістити бійців Нацгвардії "у різних куточках штату" через протести.

Географія протестів, очевидно, розширюється.

У США готують нові масові протести, які, за даними Axios, мають відбутися 14 червня, у день народження Трампа. Вони можуть охопити всю країну.

Під час своєї першої каденції Дональд Трамп вже встановив рекорд. Тоді він став першим президентом США в історії, якому двічі оголошували імпічмент, проте у підсумку, як відомо, обидві спроби провалилися.

Чи будуть спроби оголосити йому імпічмент цього разу? Абсолютно не виключено. Чи будуть вони більш успішними ніж минулого разу? Все залежатиме від того, як буде розвиватись ситуація зараз.

Уявімо, що імпічмент все ж відбувся. Що буде далі? Хто замінить Трампа на посаді, і як розвиватимуться події в принципі?

Дональд Трамп та Джей Ді Венс. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Порядок успадкування влади у США

Першим у списку йде нинішній віцепрезидент США Джей Ді Венс. Саме він має принести присягу, якщо Трамп залишить своє місце в Овальному кабінеті.

За ним йде спікер Палати представників Майк Джонсон. Теж представник Республіканської партії.

Далі йде ще один республіканець, тимчасовий президент Сенату Чак Грасслі. Тут відразу зазначимо, що, якщо попередні двоє в якихось різких заявах щодо війни між Україною та Росією помічені не були, то Грасслі — це інша справа.

Наприкінці травня він заявив, що Трамп повинен запровадити жорсткі санкції проти Росії

"Я вірю, що президент Трамп щиро думав, що його дружба з Путіним допоможе закінчити війну. Але раз так, настав час запровадити такі сильні санкції, щоб Путін зрозумів: "Гру скінчено", — написав Грасслі в X.

Четвертий у списку — держсекретар США Марко Рубіо. Теж представник Республіканської партії. Прихильник мирних переговорів і домовленостей між Росією та Україною.

Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Коли цей порядок може змінитись

Восени 2026 року. Конкретно, у листопаді. Саме тоді відбудуться проміжні вибори до Конгресу, на яких визначиться новий склад Палати представників, а також будуть "розігруватись" 35 місць зі 100 у Сенаті.

Саме тоді можуть з'явитись реальні важелі для оголошення Трампу третього імпічменту. Але для цього Демократична партія має перемагати на майбутніх виборах і повертати собі контроль хоча б за Палатою Представників.

Поки що демократи виглядають дуже інертно, хоча, зрештою, часу ще вдосталь, а нинішня ситуація у США виглядає дуже

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прокоментував останню розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Він також оцінив її результати.