Кто станет президентом США, если Дональд Трамп получит импичмент

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

У Дональда Трампа проблемы. Конечно, президент США усиленно делает вид, что все хорошо, Штаты никогда не были такими сильными, как при его руководстве, ну и вообще, полный Make America Great Again.

Однако, проблемы все же заметны. Они сильно обострились на фоне протестов в Лос-Анджелесе против его иммиграционной политики. Которые Трамп, в конце концов, вполне ожидаемо решил разогнать силой. Единолично решил, не поставив в известность власти Калифорнии, что в Штатах — не слишком хорошая идея.

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В итоге губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс резко отреагировали на такую "самодеятельность" Трампа. Ньюсом пообещал даже подать в суд, в ответ от Трампа получив обвинения в некомпетентности и намеки, что президент поддержит, если губернатора Калифорнии вдруг решат посадить.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Фото: REUTERS/Daniel Cole

Ньюсом отреагировал на это заявление, назвав слова и действия Трампа "шагом к авторитаризму". Что интересно, это не первый раз, когда действия нынешнего президента США характеризуют именно так.

В середине мая этого года представитель Демократической партии от Техаса в Палате представителей США Эл Грин заявил, что будет настаивать на голосовании по импичменту президента Дональда Трампа.

Он обвинил президента США в "причинении деградации демократии" и назвал Трампа "авторитарным президентом".

"Авторитарные режимы начинают с нападений на людей, которые меньше всего способны защитить себя. Но они на этом не останавливаются. Трамп и его сторонники процветают на раздоре, поскольку это позволяет им получить больше власти и осуществлять еще больший контроль", — цитирует New York Times речь губернатора Калифорнии.

Ньюсом также упомянул военный парад, запланированный на субботу в Вашингтоне, который состоится в честь 250-летия армии США, а также придется на 79-й день рождения Трампа.

"Он приказывает нашим американским героям, военным Соединенных Штатов, и заставляет их устроить вульгарное зрелище в честь его дня рождения, как это делали другие неудачные диктаторы в прошлом", — сказал губернатор.

Тем временем:

Протесты в Калифорнии не утихают, несмотря на появление Нацгвардии.

Минобороны дополнительно направило в Лос-Анджелес 700 морпехов.

Власти штата Техас планируют разместить бойцов Нацгвардии "в разных уголках штата" из-за протестов.

География протестов, очевидно, расширяется.

В США готовят новые массовые протесты, которые, по данным Axios, должны состояться 14 июня, в день рождения Трампа. Они могут охватить всю страну.

Во время своей первой каденции Дональд Трамп уже установил рекорд. Тогда он стал первым президентом США в истории, которому дважды объявляли импичмент, однако в итоге, как известно, обе попытки провалились.

Будут ли попытки объявить ему импичмент на этот раз? Абсолютно не исключено. Будут ли они более успешными чем в прошлый раз? Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация сейчас.

Представим, что импичмент все же состоялся. Что будет дальше? Кто заменит Трампа на посту, и как будут развиваться события в принципе?

Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Порядок наследования власти в США

Первым в списке идет нынешний вице-президент США Джей Ди Вэнс. Именно он должен принести присягу, если Трамп оставит свое место в Овальном кабинете.

За ним следует спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Тоже представитель Республиканской партии.

Далее идет еще один республиканец, временный президент Сената Чак Грассли. Здесь сразу отметим, что, если предыдущие двое в каких-то резких заявлениях относительно войны между Украиной и Россией замечены не были, то Грассли — это другое дело.

В конце мая он заявил, что Трамп должен ввести жесткие санкции против России

"Я верю, что президент Трамп искренне думал, что его дружба с Путиным поможет закончить войну. Но раз так, пришло время ввести такие сильные санкции, чтобы Путин понял: "Игра окончена", — написал Грассли в X.

Четвертый в списке — госсекретарь США Марко Рубио. Тоже представитель Республиканской партии. Сторонник мирных переговоров и договоренностей между Россией и Украиной.

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Когда этот порядок может измениться

Осенью 2026 года. Конкретно, в ноябре. Именно тогда состоятся промежуточные выборы в Конгресс, на которых определится новый состав Палаты представителей, а также будут "разыгрываться" 35 мест из 100 в Сенате.

Именно тогда могут появиться реальные рычаги для объявления Трампу третьего импичмента. Но для этого Демократическая партия должна побеждать на предстоящих выборах и возвращать себе контроль хотя бы над Палатой представителей.

Пока демократы выглядят очень инертно, хотя, в конце концов, времени еще достаточно, а нынешняя ситуация в США выглядит очень

Напомним, президент США Дональд Трамп прокомментировал последний разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Он также оценил его результаты.