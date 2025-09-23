Відео
Україна
Трамп зробив заяву про "золоту добу" Америки

Трамп зробив заяву про "золоту добу" Америки

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 20:07
Трамп похвалився розвитком Америки після того, як він став президентом
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Дональд Трамп заявив, що після того, як він знову став президентом США, в Америці розпочалась "золота доба". І додав, що США є "найгарячішою країною у світі".

Про це Дональд Трамп заявив у своєму виступі на Генасамблеї ООН у вівторок, 23 вересня.

Читайте також:

Трамп похвалився розвитком Америки

"Америка має найпотужнішу економіку, найнадійніші кордони, найсильнішу армію, найміцніші дружні зв'язки та найсильніший дух серед усіх націй на Землі. Це справді "золота доба" Америки", — заявив він.

Нагадаємо, під час виступу на Генасамблеї ООН Трамп також похизувався тим, що закінчив сім війн та пояснив, чому не завершив війну в Україні.

Також президент США заявив, що його країна планує припинити розробку ядерної зброї.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
