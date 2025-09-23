Видео
Україна
Видео

Трамп сделал заявление об мощности Америки

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 20:07
Трамп похвастался развитием Америки после того, как он стал президентом
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Дональд Трамп заявил, что после того, как он снова стал президентом США, в Америке начались "золотые сутки". И добавил, что США являются "самой горячей страной в мире".

Об этом Дональд Трамп заявил в своем выступлении на Генассамблее ООН во вторник, 23 сентября.

Трамп похвастался развитием Америки

"Америка имеет самую мощную экономику, самые надежные границы, самую сильную армию, крепкие дружеские связи и самый сильный дух среди всех наций на Земле. Это действительно "золотой век" Америки", — заявил он.

Напомним, во время выступления на Генассамблее ООН Трамп также похвастался тем, что закончил семь войн и объяснил, почему не завершил войну в Украине.

Также президент США заявил, что его страна планирует прекратить разработку ядерного оружия.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
