Трамп заявив, що РФ і Білорусь відпустили трьох поляків і двох молдаван

Трамп заявив, що РФ і Білорусь відпустили трьох поляків і двох молдаван

Дата публікації: 11 травня 2026 01:40
Трамп заявив, що РФ і Білорусь відпустили трьох поляків і двох молдаван
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому вдалося звільнити з в'язниць Білорусі та Росії п'ятьох осіб. Зокрема, трьох поляків і двох молдован.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.

Що сказав Трамп про звільнення ув'язнених

За словами Трампа, звільнити людей вдалося завдяки його спецпредставнику Джону Коулу.

"Ми щойно домоглися звільнення трьох польських і двох молдавських ув'язнених із білоруських і російських в'язниць. Завдяки моєму спеціальному посланнику президента Джону Коулу ми змогли докласти значних зусиль для цього звільнення", — написав президент США.

Глава Білого дому зазначив, що у вересні 2025 року зустрівся зі своїм другом, президентом Польщі - Каролем Навроцьким. І в момент тієї зустрічі польський лідер попросив допомогти звільнити Анджея Почобута з в'язниці в Білорусі, що в підсумку і було зроблено.

Читайте також:

"Сьогодні Почобут на волі завдяки нашим зусиллям. Сполучені Штати виконують свої обіцянки перед нашими союзниками і друзями. Спасибі президенту Олександру Лукашенку за його співпрацю і дружбу. Як здорово!", — резюмував Трамп.

Як повідомляло Новини.LIVE, наприкінці 2025 року Україна за сприяння США спільно з ГУР звільнила п'ятьох українських громадян, яких утримували в Білорусі. Крім того, у межах домовленостей в Україну прибули 109 білорусів, серед яких були політв'язні.

Також ми писали, що наступного дня після звільнення президент України Володимир Зеленський поспілкувався з політв'язнями.

росія Дональд Трамп Білорусь
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
