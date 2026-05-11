Главная Новости дня Трамп заявил, что РФ и Беларусь отпустили трех поляков и двух молдаван

Дата публикации 11 мая 2026 01:40
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось освободить из тюрем Беларуси и России пять человек. В частности, трех поляков и двух молдован.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

Что сказал Трамп об освобождении заключенных

По словам Трампа, освободить людей удалось благодаря его спецпредставителю Джону Коулу.

"Мы только что добились освобождения трех польских и двух молдавских заключенных из белорусских и российских тюрем. Благодаря моему специальному посланнику президента Джону Коулу мы смогли приложить значительные усилия для этого освобождения", — написал президент США.

Глава Белого дома отметил, что в сентября 2025 встретился со своим другом, президентом Польши — Каролем Навроцким. И в момент той встречи польский лидер попросил помочь освободить Анджея Почобута из тюрьмы в Беларуси, что в итоге и было сделано.

"Сегодня Почобут на свободе благодаря нашим усилиям. Соединенные Штаты выполняют свои обещания перед нашими союзниками и друзьями. Спасибо президенту Александру Лукашенко за его сотрудничество и дружбу. Как здорово!", — резюмировал Трамп.

Как сообщало Новини.LIVE, в конце 2025 года Украина при содействии США совместно с ГУР освободила пяти украинских граждан, которых удерживали в Беларуси. Кроме того, в рамках договоренностей в Украину прибыли 109 белорусов, среди которых были политзаключенные.

Также мы писали, что на следующий день после освобождения президент Украины Владимир Зеленский пообщался с политзаключенними.

россия Дональд Трамп Беларусь
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
