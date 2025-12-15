Президент Украины поговорил с освобожденными белорусскими политзаключенными

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что утром, 15 декабря, имел разговор с освобожденными из заключения политическими заключенными из Беларуси. Он отметил, что для него принципиально важна их открытая поддержка Украины и украинского народа, а также четкая позиция относительно российской агрессии.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Глава государства подчеркнул, что такая солидарность имеет большое значение в условиях войны. По его словам, Украина и в дальнейшем будет оказывать поддержку всем, кто становится на сторону защиты независимости страны и жизни людей.

"Сегодня утром пообщался с освобожденными политическими заключенными из Беларуси. Очень ценю добрые слова об Украине и украинцах и четкую, принципиальную позицию относительно российской агрессии. Это важно. Украина и в дальнейшем будет помогать всем, кто помогает нам защищать независимость и жизнь людей", — сообщил Владимир Зеленский.

Переговоры Владимира Зеленского с освобожденными политзаключенными. Фото: ОПУ

Отметим, что 13 декабря в Украину вернули 114 политических заклю ченных из Беларуси, которых держали в тюрьме после президентских выборов 2020 года и массовых протестов. Среди них было несколько граждан Украины и известные журналисты.

Зато спецпосланник президента США в Беларуси Джон Коул заявил, что вскоре из Беларуси выпустят еще около тысячи политзаключенных.