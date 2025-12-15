Відео
Головна Новини дня Зеленський поговорив зі звільненими політв’язнями з Білорусі

Зеленський поговорив зі звільненими політв’язнями з Білорусі

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 13:45
Президент України поговорив зі звільненими білоруськими політв'язнями
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вранці, 15 грудня, мав розмову зі звільненими з ув'язнення політичними в'язнями з Білорусі. Він зазначив, що для нього є принципово важливою їхня відкрита підтримка України та українського народу, а також чітка позиція щодо російської агресії.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Зеленський поспілкувався зі звільненими політв'язнями

Глава держави наголосив, що така солідарність має велике значення в умовах війни. За його словами, Україна і надалі надаватиме підтримку всім, хто стає на бік захисту незалежності країни та життя людей.

"Сьогодні вранці поспілкувався зі звільненими політичними в’язнями з Білорусі. Дуже ціную добрі слова про Україну й українців і чітку, принципову позицію щодо російської агресії. Це важливо. Україна й надалі допомагатиме всім, хто допомагає нам захищати незалежність і життя людей", — повідомив Володимир Зеленський. 

Переговори Володимира Зеленського зі звільненими політв'язнями. Фото: ОПУ

Зазначимо, що 13 грудня в Україну повернули 114 політичних в'язнів з Білорусі, яких тримали у в'язниці після президентських виборів 2020 року та масових протестів. Серед них було кілька громадян України та відомі журналісти. 

Натомість спецпосланець президента США в Білорусі Джон Коул заявив, що незабаром із Білорусі випустять ще близько тисячі політв'язнів

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
