Президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім

Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто спілкувався з радою директорів американської технологічної компанії Nvidia перед поверненням її співзасновника Дженсена Хуанга на посаду генерального директора. Він розповів, що керівництво компанії попросило гарантій щодо національної безпеки.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю Трампа телеканалу CNBC.

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Як Трамп допоміг Дженсену Хуангу повернутися до Nvidia

Президент США розповів, що керівництво Nvidia хотіло переконатися, що рішення щодо повернення Хуанга на посаду не загрожуватиме національній безпеці. Американська влада надала відповідні докази на основі доступної їй інформації.

Після цього Трамп зателефонував Хуангу та попросив його сумлінно працювати.

Американський лідер також заявив, що Хуанг не зробив нічого поганого. Він підтримав рішення ради директорів компанії.

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"Люди запитують, чи є загрозою те, що він працює в компанії? Ні, загроза — це втратити його", — сказав Трамп.

Президент США визнав, що на його рішення вплинуло падіння фондового ринку після відставки Хуанга. Проте, за його словами, важливішими були довгострокові перспективи Nvidia.

Трамп пояснив це тим, що Хуанг має ідеї та знання, яких немає в інших керівників технологічної галузі.

У Сенаті США розкритикували повернення Хуанга до Nvidia

Водночас американські законодавці від обох партій незадоволені рішенням компанії. Як повідомляє Reuters, сенатори вимагають пояснень щодо обставин повернення Хуанга та ролі Трампа в цьому процесі.

Сенаторка-демократка Елізабет Воррен назвала рішення Nvidia безвідповідальним. Вона наголосила, що компанія досі не пояснила Конгресу, як дотримується американських обмежень на експорт чипів до Китаю.

Голова банківського комітету Сенату, республіканець Тім Скотт, повідомив, що 3 грудня Хуанг має виступити на відкритих слуханнях. Законодавці хочуть з'ясувати обставини його зв'язків із жінкою, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю.

Крім того, на 1 грудня запланована закрита розмова Хуанга з представниками трьох комітетів Палати представників США.

Сенатор-республіканець Джон Кертіс також зажадав пояснень від керівництва Nvidia. Він нагадав, що ще минулого тижня компанія не планувала повертати Хуанга.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що ця ситуація свідчить про необхідність посилити обмеження на постачання американських чипів до Китаю.

Що відомо про скандал навколо Nvidia

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 12 листопада Дженсен Хуанг подав у відставку з посад президента та генерального директора Nvidia. Він також мав залишити раду директорів. Це сталося на тлі повідомлень про його позашлюбні стосунки, зокрема з жінкою, яку підозрюють у зв'язках із китайською розвідкою.

Також ми писали, що після відставки Хуанга представники технологічної галузі почали вимагати його повернення. Відповідну петицію підтримали десятки тисяч людей, серед яких був і мільярдер Ілон Маск.

Згодом, 17 листопада, Хуанг уперше публічно висловився після звільнення. Він визнав помилки в особистому житті та заявив, що готовий знову очолити компанію, якщо отримає підтримку ради директорів.

Вже 23 листопада Nvidia офіційно поновила його на керівних посадах після майже двотижневої перерви.