Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг. Фото: Reuters

Співзасновник Nvidia Дженсен Хуанг знову обійняв посаду генерального директора компанії. Рада директорів ухвалила рішення повернути його до керівництва одним із найбільших світових виробників чипів після майже двотижневої перерви.

Про це повідомляється в офіційній заяві компанії, передає Новини.LIVE.

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Чому Дженсен Хуанг залишав посаду керівника Nvidia

Хуанг очолює Nvidia з 1993 року — від самого початку існування компанії. Однак 12 листопада він несподівано залишив посаду на тлі скандалу, пов’язаного з повідомленнями про його позашлюбні стосунки. Зокрема, йшлося про зв’язок із бізнесвумен, яка потрапила в поле зору американської влади через підозри у співпраці з китайською розвідкою.

Після відставки Хуанга рада директорів провела консультації з представниками високого рівня в уряді США. Під час обговорень оцінювали можливі наслідки його повернення для безпеки країни. За підсумками перевірки керівництво Nvidia не побачило підстав вважати, що повторне призначення Хуанга становитиме загрозу національним інтересам Сполучених Штатів.

Новина про повернення багаторічного керівника спричинила помітну реакцію на фондовому ринку. Після оголошення рішення вартість акцій Nvidia підскочила більш ніж на 28%.

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Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Дженсен Хуанг уперше публічно прокоментував свою відставку та заявив про готовність повернутися до керівництва компанією. Він визнав, що припустився серйозних помилок в особистому житті, і взяв відповідальність за свої дії.

У листі до працівників Nvidia Хуанг зізнався у зраді дружині та зазначив, що його вчинки завдали болю родині. Під час розмови з радою директорів він підтвердив стосунки з Еліс Хуанг, колишньою топменеджеркою сінгапурської компанії Megaspeed.