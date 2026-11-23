Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг. Фото: Reuters

Соучредитель Nvidia Дженсен Хуанг вновь занял пост генерального директора компании. Совет директоров принял решение вернуть его во главе одного из крупнейших мировых производителей чипов после почти двухнедельного перерыва.

Об этом сообщается в официальном заявлении компании, передает Новини.LIVE.

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Почему Дженсен Хуанг покинул пост руководителя Nvidia

Хуанг возглавляет Nvidia с 1993 года — с самого начала существования компании. Однако 12 ноября он неожиданно покинул пост на фоне скандала, связанного с сообщениями о его внебрачных отношениях. В частности, речь шла о связи с бизнес-леди, которая попала в поле зрения американских властей из-за подозрений в сотрудничестве с китайской разведкой.

После отставки Хуанга совет директоров провёл консультации с высокопоставленными представителями правительства США. В ходе обсуждений оценивались возможные последствия его возвращения для безопасности страны. По итогам проверки руководство Nvidia не увидела оснований полагать, что повторное назначение Хуанга будет представлять угрозу национальным интересам Соединенных Штатов.

Новость о возвращении многолетнего руководителя вызвала заметную реакцию на фондовом рынке. После объявления решения стоимость акций Nvidia подскочила более чем на 28%.

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Как сообщали Новини.LIVE, ранее Дженсен Хуанг впервые публично прокомментировал свою отставку и заявил о готовности вернуться к руководству компанией. Он признал, что допустил серьезные ошибки в личной жизни, и взял на себя ответственность за свои действия.

В письме к сотрудникам Nvidia Хуанг признался в измене жене и отметил, что его поступки причинили боль семье. Во время беседы с советом директоров он подтвердил отношения с Элис Хуанг, бывшей топ-менеджеркой сингапурской компании Megaspeed.