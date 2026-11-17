Бывший генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг. Фото: Reuters

Бывший генеральный директор и соучредитель американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг во вторник, 17 ноября, впервые публично высказался после увольнения. Он признал серьезные ошибки в личной жизни и заявил, что готов вновь возглавить компанию, если это решение поддержит совет директоров.

Об этом Хуанг написал в соцсети X, передает Новини.LIVE.

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Хуанг заявил о готовности вернуться в NVIDIA

По словам Хуанга, после его отставки сотрудники Nvidia, инвесторы, партнеры и клиенты начали призывать его вернуться. Он отметил, что компания сейчас сталкивается со сложными вызовами на рынке технологий.

"Если совет директоров решит, что моё возвращение отвечает интересам наших акционеров, сотрудников, компании и Америки, для меня будет большой честью откликнуться на эти призывы и вновь занять должность генерального директора", — написал Хуанг.

Что Дженсен Хуанг сказал о скандале

В своем заявлении Хуанг заверил, что берет на себя ответственность за свои действия и будет сотрудничать с независимым расследованием совета директоров.

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"Я не оправдал высоких стандартов, которых должны придерживаться все сотрудники Nvidia, и допустил серьезные ошибки в личной жизни. Я создал проблемы для совета директоров, о чем глубоко сожалею", — отметил он.

В конце обращения Хуанг поблагодарил всех за поддержку. Отдельно он обратился к своей семье и пообещал посвятить остаток жизни тому, чтобы быть достойным её любви.

Что известно об отставке Дженсена Хуанга

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Дженсен Хуанг оказался в центре скандала из-за внебрачных отношений с бывшей руководительницей сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг. Американские спецслужбы проверяют её возможные связи с китайской разведкой. В частности, речь идёт о риске передачи конфиденциальной информации об американских чипах для искусственного интеллекта и обходе экспортных ограничений США. Подозрения в возможном шпионаже пока не доказаны.

Также Новини.LIVE писали о призывах технологического сообщества восстановить Хуанг в должности. Соответствующая петиция собрала десятки тысяч подписей. Среди тех, кто поддержал её возвращение, — американский бизнесмен Илон Маск и другие представители технологической отрасли.