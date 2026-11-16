Генеральный директор Tesla Илон Маск. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Технологическое сообщество требует восстановить Дженсена Хуанга в должности генерального директора Nvidia. Петиция уже собрала десятки тысяч подписей. Среди них есть и Илон Маск, и другие лидеры ИТ-рынка. Они просят вернуть руководителя до завершения расследования его связей с женщиной, которую подозревают в шпионаже.

Об этом сообщает TechCrunch, передает Новини.LIVE.

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Петиция за возвращение экс-директора Nvidia

В субботу, 14 ноября, днем количество подписей под обращением к совету директоров Nvidia превысило 115 тысяч. Всего инициативу поддержали более 160 тысяч человек. Все они призывают компанию отменить увольнение Дженсена Хуанга. Свои голоса отдали 63 063 акционера корпорации, 5965 нынешних сотрудников и 1108 бывших сотрудников.

К требованиям присоединились известные руководители технологических компаний. Среди них — генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск, глава Epic Games Тим Суини, руководитель Replit Амджад Масад и гендиректор Y Combinator Гарри Тан.

Авторы петиции настаивают на том, чтобы компания обеспечила объективное расследование ситуации и предоставила общественности больше подробностей. Подписавшиеся отмечают, что они "обеспокоены тем, что Йенсен был отстранен без надлежащей правовой процедуры".

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Главное требование к корпорации заключается в том, чтобы совет директоров восстановил его в должности до тех пор, пока независимое расследование не установит факты. В тексте документа также подчеркивается, что Йенсен заслуживает надлежащего судебного разбирательства, а «не самосуда».

Отставка уже заметно ударила по финансовым показателям технологического гиганта. В течение недели стоимость акций Nvidia стремительно снизилась. Аналитики ожидают, что увольнение Хуанга создаст большой пробел в финансировании всей индустрии искусственного интеллекта. Пока компания ищет постоянного руководителя, обязанности временного генерального директора исполняет финансовый директор Nvidia Колетт Кресс.

Новини.LIVE сообщали ранее, что скандал вокруг Nvidia разгорелся из-за внебрачного романа её руководителя Дженсена Хуанга с бывшей руководительницей сингапурской фирмы Megaspeed Элис Хуанг. Американские спецслужбы заподозрили, что женщину могла завербовать разведка Китая, чтобы выведать секреты об американских ИИ-чипах и обойти экспортные ограничения США.

В Пекине же любую причастность к шпионажу категорически опровергли; в частности, пресс-секретарь китайского МИД Го Цзякунь на брифинге отверг все обвинения в адрес своей страны.

Несмотря на это, в четверг, 12 ноября, соучредитель Nvidia Дженсен Хуанг ушел с постов президента и генерального директора, а также объявил о выходе из совета директоров компании.

После его отставки президент США Дональд Трамп похвалил работу обоих технологических гигантов и предложил заменить Хуанга бывшим руководителем Apple Тимом Куком. Мол, только он способен стать достойным преемником.