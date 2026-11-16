Генеральний директор Tesla Ілон Маск. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Технологічна спільнота вимагає поновити Дженсена Хуанга на посаді гендиректора Nvidia. Петиція уже встигла зібрати десятки тисяч підписів. Серед них є й Ілон Маск та інші лідери ІТ-ринку. Вони просять повернути керівника до завершення розслідування його зв'язків із жінкою, яку підозрюють у шпигунстві.

Про це повідомляє TechCrunch, передає Новини.LIVE.

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Петиція за повернення ексдиректора Nvidia

У суботу, 14 листопада, вдень кількість підписів під зверненням до ради директорів Nvidia перевищила 115 тисяч. Загалом ініціативу підтримали понад 160 тисяч людей. Усі вони закликають компанію скасувати звільнення Дженсена Хуанга. Свої голоси віддали 63 063 акціонери корпорації, 5965 нинішніх працівників та 1108 колишніх співробітників.

До вимог приєдналися відомі керівники технологічних компаній. Серед них — генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск, очільник Epic Games Тім Суїні, керівник Replit Амджад Масад та гендиректор Y Combinator Гаррі Тан.

Автори петиції наполягають на тому, щоб компанія забезпечила справедливе вивчення ситуації та надала суспільству більше деталей. Підписанти зазначають, що вони "стривожені тим, що Єнсена було усунуто без належної правової процедури".

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Головна вимога до корпорації полягає в тому, щоб рада директорів повернула його назад на посаду, поки незалежне розслідування встановлює факти. У тексті документа також підкреслюється, що Дженсен заслуговує на належне судове розгляд, а "не на правосуддя натовпу".

Відставка вже помітно вдарила по фінансових показниках технологічного гіганта. Протягом тижня вартість акцій Nvidia стрімко знизилася. Аналітики очікують, що звільнення Хуанга створить велику прогалину у фінансуванні всієї індустрії штучного інтелекту. Поки компанія шукає постійного керівника, обов'язки тимчасового генерального директора виконує фінансова директорка Nvidia Колетт Кресс.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що скандал навколо Nvidia спалахнув через позашлюбний роман її очільника Дженсена Хуанга з колишньою керівницею сінгапурської фірми Megaspeed Еліс Хуанг. Американські спецслужби запідозрили, що жінку могла завербувати розвідка Китаю, аби вивідати секрети про американські ШІ-чипи та обійти експортні обмеження США.

У Пекіні ж будь-яку причетність до шпигунства категорично заперечили, зокрема, речник китайського МЗС Ґо Цзякунь на брифінгу відкинув усі звинувачення на адресу своєї країни.

Попри це, у четвер, 12 листопада, співзасновник Nvidia Дженсен Хуанг пішов із посад президента та гендиректора, а також оголосив про вихід із ради директорів компанії.

Після його відставки президент США Дональд Трамп похвалив роботу обох техногігантів і запропонував замінити Хуанга колишньому керівнику Apple Тіму Куку. Мовляв, лише він здатен стати гідним наступником.