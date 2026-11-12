Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп запропонував колишньому генеральному директору Apple Тіму Куку очолити Nvidia після відставки Дженсена Хуанга. Американський лідер назвав Кука єдиною людиною, яка здатна замінити керівника виробника чипів, і похвалив роботу обох бізнесменів.

Свою пропозицію Дональд Трамп опублікував у соціальній мережі Truth Social, інформує Новини.LIVE.

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Що Трамп сказав про нового керівника Nvidia

Він відзначив роботу Дженсена Хуанга та назвав Тіма Кука відповідним кандидатом на його місце.

Допис Дональда Трампа. Фото: скриншот

"Тепер, коли генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг, який виконав фантастичну роботу, пішов у відставку, є лише одна людина, здатна зайняти його місце, — Тім Кук з Apple. Легенда замінює легенду!" — написав президент США.

Чому Дженсен Хуанг залишив посаду

Дженсен Хуанг подав у відставку з посад президента, генерального директора та члена ради директорів Nvidia 12 листопада. Це сталося після повідомлень про його позашлюбні стосунки з бізнесвумен, яку американські спецслужби підозрюють у шпигунстві на користь Китаю.

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Раніше Хуанг визнав, що мав роман із цією жінкою, та перепросив перед родиною і колегами.

Що відомо про Тіма Кука

Тім Кук очолив Apple у 2011 році після відставки Стіва Джобса за станом здоров'я. Він залишив посаду генерального директора 1 вересня 2026 року, а нині обіймає посаду виконавчого голови компанії.

За час керівництва Кука Apple значно збільшила свою ринкову вартість і стала однією з найдорожчих корпорацій світу. Її капіталізація перевищила 4,5 трлн доларів.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про скандал навколо генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. Бізнесмен визнав позашлюбні стосунки з колишньою керівницею сінгапурської компанії Megaspeed Еліс Хуанг.

Також Новини.LIVE писали, що 12 листопада Дженсен Хуанг залишив посади президента та генерального директора Nvidia, а також раду директорів компанії. Тимчасовою керівницею призначили фінансову директорку Колетт Кресс. Вона виконуватиме обов'язки до обрання постійного наступника.