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Главная Новости дня Трамп хочет, чтобы Тим Кук стал новым генеральным директором Nvidia

Трамп хочет, чтобы Тим Кук стал новым генеральным директором Nvidia

Ua ru
12 ноября 2026 19:49
Трамп предложил Тиму Куку возглавить Nvidia после отставки Хуанга Reuters
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп предложил бывшему генеральному директору Apple Тиму Куку возглавить Nvidia после отставки Дженсена Хуанга. Американский лидер назвал Кука единственным человеком, способным заменить руководителя производителя чипов, и высоко оценил работу обоих бизнесменов.

Своё предложение Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social, сообщает Новини.LIVE.

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Что Трамп сказал о новом руководителе Nvidia

Он отметил работу Дженсена Хуанга и назвал Тима Кука подходящим кандидатом на его место.

Трамп хочет, чтобы Тим Кук стал новым генеральным директором Nvidia - фото 1
Пост Дональда Трампа. Фото: скриншот

"Теперь, когда генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, проделавший фантастическую работу, ушел в отставку, есть только один человек, способный занять его место, — Тим Кук из Apple. Легенда сменяет легенду!" — написал президент США.

Почему Дженсен Хуанг покинул свой пост

Дженсен Хуанг подал в отставку с постов президента, генерального директора и члена совета директоров Nvidia 12 ноября. Это произошло после сообщений о его внебрачной связи с бизнес-леди, которую американские спецслужбы подозревают в шпионаже в пользу Китая.

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Ранее Хуанг признал, что у него был роман с этой женщиной, и извинился перед семьёй и коллегами.

Что известно о Тиме Куке

Тим Кук возглавил Apple в 2011 году после отставки Стива Джобса по состоянию здоровья. Он покинул пост генерального директора 1 сентября 2026 года, а сейчас занимает должность исполнительного председателя компании.

За время руководства Кука Apple значительно увеличила свою рыночную стоимость и стала одной из самых дорогих корпораций мира. Ее капитализация превысила 4,5 трлн долларов.

Ранее Новини.LIVE сообщали о скандале вокруг генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. Бизнесмен признал внебрачные отношения с бывшей руководительницей сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг.

Также Новини.LIVE писали, что 12 ноября Дженсен Хуанг покинул посты президента и генерального директора Nvidia, а также совет директоров компании. Временным руководителем назначена финансовый директор Колетт Кресс. Она будет исполнять обязанности до избрания постоянного преемника.

США Китай скандал Дональд Трамп Тим Кук Nvidia
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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