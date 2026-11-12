Трамп хочет, чтобы Тим Кук стал новым генеральным директором Nvidia
Президент США Дональд Трамп предложил бывшему генеральному директору Apple Тиму Куку возглавить Nvidia после отставки Дженсена Хуанга. Американский лидер назвал Кука единственным человеком, способным заменить руководителя производителя чипов, и высоко оценил работу обоих бизнесменов.
Своё предложение Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social, сообщает Новини.LIVE.
Что Трамп сказал о новом руководителе Nvidia
Он отметил работу Дженсена Хуанга и назвал Тима Кука подходящим кандидатом на его место.
"Теперь, когда генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, проделавший фантастическую работу, ушел в отставку, есть только один человек, способный занять его место, — Тим Кук из Apple. Легенда сменяет легенду!" — написал президент США.
Почему Дженсен Хуанг покинул свой пост
Дженсен Хуанг подал в отставку с постов президента, генерального директора и члена совета директоров Nvidia 12 ноября. Это произошло после сообщений о его внебрачной связи с бизнес-леди, которую американские спецслужбы подозревают в шпионаже в пользу Китая.
Ранее Хуанг признал, что у него был роман с этой женщиной, и извинился перед семьёй и коллегами.
Что известно о Тиме Куке
Тим Кук возглавил Apple в 2011 году после отставки Стива Джобса по состоянию здоровья. Он покинул пост генерального директора 1 сентября 2026 года, а сейчас занимает должность исполнительного председателя компании.
За время руководства Кука Apple значительно увеличила свою рыночную стоимость и стала одной из самых дорогих корпораций мира. Ее капитализация превысила 4,5 трлн долларов.
Ранее Новини.LIVE сообщали о скандале вокруг генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. Бизнесмен признал внебрачные отношения с бывшей руководительницей сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг.
Также Новини.LIVE писали, что 12 ноября Дженсен Хуанг покинул посты президента и генерального директора Nvidia, а также совет директоров компании. Временным руководителем назначена финансовый директор Колетт Кресс. Она будет исполнять обязанности до избрания постоянного преемника.