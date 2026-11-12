Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг. Фото: Reuters

Соучредитель американской компании Nvidia Дженсен Хуанг в четверг, 12 ноября, подал в отставку с поста президента и генерального директора. Он также покинет совет директоров компании. Это произошло после сообщений о внебрачных романах бизнесмена, один из которых связывают с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

Реклама

Кто возглавит Nvidia после отставки Дженсена Хуанга

В компании сообщили, что отставка Хуанга вступает в силу немедленно. Временным генеральным директором назначена финансовый директор Nvidia Колетт Кресс. Она будет исполнять обязанности руководителя, пока компания будет искать постоянного преемника.

Кроме того, Nvidia впервые назначила председателя совета директоров. Им стал Харви Джонс, который уже давно входит в его состав.

После объявления об отставке Хуанга акции Nvidia упали примерно на 10% на предварительных торгах в США.

Читайте также:

Что известно о скандале вокруг Дженсена Хуанга

Накануне, 11 ноября, совет директоров Nvidia собрался, чтобы решить дальнейшую судьбу руководителя. Причиной стали сообщения о его личных отношениях.

В частности, американские СМИ писали о романе Хуанга с одной из руководительниц Nvidia, которая находилась в его подчинении.

Отставка соучредителя компании вызвала беспокойство среди инвесторов. Хуанг играл ключевую роль в развитии Nvidia и ее превращении в одного из крупнейшихпроизводителей чипов для искусственного интеллекта.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг оказался в центре скандала из-за отношений с бывшей руководительницей сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг. Американские спецслужбы подозревают, что она могла сотрудничать с китайской разведкой для получения информации об американских чипах ИИ и обхода экспортных ограничений США.

Также Новини.LIVE писали, что Китай опроверг обвинения в шпионаже. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь во время брифинга в Пекине назвал эти утверждения безосновательными и заявил, что они являются клеветой в адрес страны.