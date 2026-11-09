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Расследование Nvidia: Китай назвал обвинения в шпионаже безосновательными

Ua ru
9 ноября 2026 15:41
Китай отреагировал на обвинения в шпионаже по делу Nvidia Reuters
Пресс-секретарь МИД Китая Го Цзякунь. Фото: Reuters

Правительство Китая отвергло обвинения в причастности страны к шпионажу, который оказался в центре расследования в отношении генерального директора и соучредителя американской компании Nvidia Дженсена Хуанга. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь во время брифинга в Пекине.

Об этом сообщает "Укрінформ", передает Новини.LIVE.

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Заявление МИД Китая

Пресс-секретарь китайского МИД Го Цзякунь подчеркнул, что Пекин не признает обвинений в шпионаже.

"Так называемое обвинение в китайском шпионаже является безосновательным. Это не что иное, как откровенная клевета на Китай", — заявил Го Цзякунь.

Других комментариев по поводу расследования дипломат не дал.

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Расследование в отношении генерального директора Nvidia

Совет директоров Nvidia начал независимую проверку после сообщений о возможной попытке иностранной разведки оказать влияние на Дженсена Хуанга. Для этого был создан специальный комитет из независимых директоров. К работе также привлекут внешних юристов.

Хуанг поддержал расследование и пообещал сотрудничать с комитетом. В то же время в компании заявили, что не имеют оснований полагать, что ситуация повлияла на национальную безопасность США или привела к утечке корпоративных секретов.

По данным Reuters, агентство не смогло подтвердить сообщения о том, что Алиса Хуанг передавала информацию китайским властям.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг оказался в центре скандала из-за внебрачных отношений с Алисой Хуанг, бывшей руководительницей сингапурской компании Megaspeed. По данным американских спецслужб, женщина могла быть завербована китайской разведкой для сбора информации об американских чипах для искусственного интеллекта и содействия в обходе экспортных ограничений США.

Также Новини.LIVE писали, что в сентябре 2025 года китайский интернет-регулятор поручил крупнейшим технологическим компаниям страны прекратить тестирование и заказы графических процессоров Nvidia RTX Pro 6000D. В то же время китайская компания Huawei объявила о планах разработать четыре поколения собственных чипов для искусственного интеллекта Ascend в течение 2026–2028 годов.

США Китай шпионаж обвинение Nvidia
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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