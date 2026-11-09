Речник МЗС Китаю Го Цзякунь. Фото: Reuters

Уряд Китаю відкинув звинувачення у причетності країни до шпигунства, яке опинилося в центрі розслідування навколо генерального директора та співзасновника американської компанії Nvidia Дженсена Хуанга. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Ґо Цзякунь під час брифінгу в Пекіні.

Про це повідомляє Укрінформ, передає Новини.LIVE.

Реклама

Заява МЗС Китаю

Речник китайського МЗС Ґо Цзякунь наголосив, що Пекін не визнає звинувачень у шпигунстві.

"Так зване звинувачення у китайському шпигунстві є безпідставним. Це не що інше, як відвертий наклеп на Китай", — заявив Ґо Цзякунь.

Інших коментарів щодо розслідування дипломат не надав.

Читайте також:

Розслідування щодо гендиректора Nvidia

Рада директорів Nvidia розпочала незалежну перевірку після повідомлень про можливу спробу іноземної розвідки вплинути на Дженсена Хуанга. Для цього створили спеціальний комітет із незалежних директорів. До роботи також залучать зовнішніх юристів.

Хуанг підтримав розслідування та пообіцяв співпрацювати з комітетом. Водночас у компанії заявили, що не мають підстав вважати, що ситуація вплинула на національну безпеку США або призвела до витоку корпоративних таємниць.

За даними Reuters, агентство не змогло підтвердити повідомлення про те, що Аліса Хуанг передавала інформацію китайській владі.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг опинився в центрі скандалу через позашлюбні стосунки з Алісою Хуанг, колишньою керівницею сінгапурської компанії Megaspeed. За даними американських спецслужб, жінка могла бути завербована китайською розвідкою для збору інформації про американські чипи для штучного інтелекту та допомоги в обході експортних обмежень США.

Також Новини.LIVE писали, що у вересні 2025 року китайський інтернет-регулятор доручив найбільшим технологічним компаніям країни припинити тестування та замовлення графічних процесорів Nvidia RTX Pro 6000D. Водночас китайська компанія Huawei оголосила про плани розробити чотири покоління власних чипів для штучного інтелекту Ascend упродовж 2026–2028 років.