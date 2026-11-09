Гендиректор Nvidia Дженсен Хуан. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Гендиректор компанії Nvidia Дженсен Хуанг опинився в центрі гучного скандалу через позашлюбні стосунки з колишньою очільницею сінгапурської компанії Megaspeed Еліс Хуанг. За даними американських спецслужб, фігурантка могла бути завербована китайською розвідкою для отримання конфіденційної інформації про американські ШІ-чипи та обходу експортних обмежень США.

Новини.LIVE зібрали інформацію про скандал в Nvidia.

Реклама

Коханка Хуанга могла шпигувати за ним на користь Китаю

"Я зрадив дружину. Мої вчинки завдали болю їй і нашим дітям", — написав Дженсен Хуанг у листі до працівників Nvidia, але не назвав імені жінки.

Водночас, як повідомляє AP, перед радою директорів він підтвердив, що перебував у стосунках з Еліс Хуанг — колишньою топменеджеркою сінгапурської компанії Megaspeed. Родинних зв’язків між ними немає.

За інформацією The New York Times, американська розвідка вважає, що Пекін завербував її для збору відомостей про американські ШІ-чипи та пошуку способів отримати доступ до найпотужніших із них.

Читайте також:

Раніше Хуанг виступав проти обмежень на експорт чипів до Китаю. За його словами, такі заходи можуть негативно вплинути на розвиток американської індустрії штучного інтелекту. Крім того, він консультує лідера США Дональда Трампа з питань ШІ.

Як зазначає CNN, ці обставини викликали побоювання, що Еліс Хуанг могла передавати Пекіну інформацію не лише про Nvidia, а й про американський уряд.

Особливу увагу правоохоронців привернула компанія Megaspeed, яка офіційно співпрацювала з Nvidia. Як свідчать торговельні документи, пов’язана з нею малайзійська структура в період із червня 2024 року до лютого 2026 року замовила обладнання з чипами Nvidia на суму щонайменше 4,8 млрд доларів. Це викликало підозри щодо можливого незаконного постачання чипів до Китаю в обхід експортних обмежень.

Рада директорів Nvidia розпочала незалежне розслідування, залучивши до нього зовнішніх юристів. У своїй заяві вона зазначила, що наразі немає доказів витоку конфіденційної інформації чи загрози національній безпеці США.

Дженсен Хуанг продовжує обіймати посаду генерального директора та запевнив у готовності співпрацювати зі слідством.

Водночас керівники трьох комітетів Палати представників США запросили його на закритий брифінг, запланований на 18 листопада.

Скандал миттєво позначився на ринках — на позабіржовій сесії акції Nvidia впали на 3,4% до позначки близько 180,30 доларів.

Негативний інфопривід зачепив і криптовалютний ринок, де ціна біткоїна тимчасово опускалася до 73 761 доларів.

За даними CoinDesk, на крипторинку за добу було примусово ліквідовано маржинальних позицій на суму понад 1 млрд доларів.

Як писали Новини.LIVE, минулого року китайський регулятор у сфері інтернету заборонив провідним технологічним компаніям країни закуповувати графічні процесори Nvidia, призначені для роботи зі штучним інтелектом. Пекін прагне розвивати власні технології.

А навесні 2026 року американські військові планували перехопити китайське судно після отримання інформації про можливе перевезення ядерного вантажу. До операції залучили озброєних військовослужбовців, а військова авіація вже перебувала в повітрі. Проте незадовго до початку перехоплення фахівці виявили неточність у звіті, створеному за допомогою штучного інтелекту.