Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Генеральный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг оказался в центре громкого скандала из-за внебрачных отношений с бывшей руководительницей сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг. По данным американских спецслужб, фигурантка могла быть завербована китайской разведкой для получения конфиденциальной информации об американских чипах искусственного интеллекта и обхода экспортных ограничений США.

Новини.LIVE собрали информацию о скандале в Nvidia.

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Любовница Хуанга могла шпионить за ним в интересах Китая

"Я изменил жене. Мои поступки причинили боль ей и нашим детям", — написал Дженсен Хуанг в письме к сотрудникам Nvidia, но не назвал имени женщины.

В то же время, как сообщает AP, перед советом директоров он подтвердил, что находился в отношениях с Элис Хуанг — бывшей топ-менеджеркой сингапурской компании Megaspeed. Родственных связей между ними нет.

По информации The New York Times, американская разведка считает, что Пекин завербовал её для сбора сведений об американских чипах искусственного интеллекта и поиска способов получить доступ к самым мощным из них.

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Ранее Хуанг выступал против ограничений на экспорт чипов в Китай. По его словам, такие меры могут негативно повлиять на развитие американской индустрии искусственного интеллекта. Кроме того, он консультирует лидера США Дональда Трампа по вопросам ИИ.

Как отмечает CNN, эти обстоятельства вызвали опасения, что Элис Хуанг могла передавать Пекину информацию не только о Nvidia, но и об американском правительстве.

Особое внимание правоохранительных органов привлекла компания Megaspeed, которая официально сотрудничала с Nvidia. Как свидетельствуют торговые документы, связанная с ней малайзийская структура в период с июня 2024 года по февраль 2026 года заказала оборудование с чипами Nvidia на сумму не менее 4,8 млрд долларов. Это вызвало подозрения относительно возможной незаконной поставки чипов в Китай в обход экспортных ограничений.

Совет директоров Nvidia начал независимое расследование, привлекая к нему внешних юристов. В своем заявлении компания отметила, что на данный момент нет доказательств утечки конфиденциальной информации или угрозы национальной безопасности США.

Дженсен Хуанг продолжает занимать должность генерального директора и заверил в готовности сотрудничать со следствием.

В то же время руководители трех комитетов Палаты представителей США пригласили его на закрытый брифинг, запланированный на 18 ноября.

Скандал мгновенно отразился на рынках — на внебиржевой сессии акции Nvidia упали на 3,4% до отметки около 180,30 долларов.

Негативный информационный повод затронул и криптовалютный рынок, где цена биткоина временно опускалась до 73 761 доллара.

По данным CoinDesk, на криптовалютном рынке за сутки были принудительно ликвидированы маржинальные позиции на сумму более 1 млрд долларов.

Как писали Новини.LIVE, в прошлом году китайский регулятор в сфере интернета запретил ведущим технологическим компаниям страны закупать графические процессоры Nvidia, предназначенные для работы с искусственным интеллектом. Пекин стремится развивать собственные технологии.

А весной 2026 года американские военные планировали перехватить китайское судно после получения информации о возможной перевозке ядерного груза. К операции были привлечены вооруженные военнослужащие, а военная авиация уже находилась в воздухе. Однако незадолго до начала перехвата специалисты обнаружили неточность в отчёте, составленном с помощью искусственного интеллекта.