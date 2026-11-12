Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг. Фото: Reuters

Співзасновник американської компанії Nvidia Дженсен Хуанг у четвер, 12 листопада, подав у відставку з посади президента та генерального директора. Він також залишить раду директорів компанії. Це сталося після повідомлень про позашлюбні романи бізнесмена, один із яких пов'язують із жінкою, підозрюваною у шпигунстві на користь Китаю.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

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Хто очолить Nvidia після відставки Дженсена Хуанга

У компанії повідомили, що відставка Хуанга набуває чинності негайно. Тимчасовою генеральною директоркою призначили фінансову директорку Nvidia Колетт Кресс. Вона виконуватиме обов'язки керівниці, поки компанія шукатиме постійного наступника.

Крім того, Nvidia вперше призначила голову ради директорів. Ним став Гарві Джонс, який уже тривалий час входить до її складу.

Після оголошення про відставку Хуанга акції Nvidia впали приблизно на 10% на попередніх торгах у США.

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Що відомо про скандал навколо Дженсена Хуанга

Напередодні, 11 листопада, рада директорів Nvidia зібралася, щоб вирішити подальшу долю керівника. Причиною стали повідомлення про його особисті стосунки.

Зокрема, американські ЗМІ писали про роман Хуанга з однією з керівниць Nvidia, яка перебувала в його підпорядкуванні.

Відставка співзасновника компанії викликала занепокоєння серед інвесторів. Хуанг відігравав ключову роль у розвитку Nvidia та її перетворенні на одного з найбільших виробників чипів для штучного інтелекту.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг опинився в центрі скандалу через стосунки з колишньою керівницею сінгапурської компанії Megaspeed Еліс Хуанг. Американські спецслужби підозрюють, що вона могла співпрацювати з китайською розвідкою для отримання інформації про американські ШІ-чипи та обходу експортних обмежень США.

Також Новини.LIVE писали, що Китай заперечив звинувачення у шпигунстві. Речник Міністерства закордонних справ КНР Ґо Цзякунь під час брифінгу в Пекіні назвав ці твердження безпідставними та заявив, що вони є наклепом на країну.