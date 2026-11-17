Колишній генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг. Фото: Reuters

Колишній генеральний директор і співзасновник американської технологічної компанії Nvidia Дженсен Хуанг у вівторок, 17 листопада, вперше публічно висловився після звільнення. Він визнав серйозні помилки в особистому житті та заявив, що готовий знову очолити компанію, якщо це рішення підтримає рада директорів.

Про це Хуанг написав у соцмережі Х, передає Новини.LIVE.

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Хуанг заявив про готовність повернутися до NVIDIA

За словами Хуанга, після його відставки співробітники Nvidia, інвестори, партнери та клієнти почали закликати його повернутися. Він зазначив, що компанія зараз стикається зі складними викликами на ринку технологій.

"Якщо рада директорів вирішить, що моє повернення відповідає інтересам наших акціонерів, співробітників, компанії та Америки, для мене буде великою честю відгукнутися на ці заклики та знову обійняти посаду генерального директора", — написав Хуанг.

Що Дженсен Хуанг сказав про скандал

У своїй заяві Хуанг запевнив, що бере відповідальність за свої дії та співпрацюватиме з незалежним розслідуванням ради директорів.

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"Я не виправдав високих стандартів, яких мають дотримуватися всі співробітники Nvidia, і припустився серйозних помилок в особистому житті. Я створив проблеми для ради директорів, про що глибоко шкодую", — зазначив він.

Наприкінці звернення Хуанг подякував усім за підтримку. Окремо він звернувся до своєї родини та пообіцяв присвятити решту життя тому, щоб бути гідним її любові.

Що відомо про відставку Дженсена Хуанга

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Дженсен Хуанг опинився в центрі скандалу через позашлюбні стосунки з колишньою керівницею сінгапурської компанії Megaspeed Еліс Хуанг. Американські спецслужби перевіряють її можливі зв'язки з китайською розвідкою. Зокрема, йдеться про ризик передачі конфіденційної інформації щодо американських чипів для штучного інтелекту та обходу експортних обмежень США. Підозри щодо можливого шпигунства наразі не доведені.

Також Новини.LIVE писали про заклики технологічної спільноти поновити Хуанга на посаді. Відповідна петиція зібрала десятки тисяч підписів. Серед тих, хто підтримав його повернення, — американський бізнесмен Ілон Маск та інші представники технологічної галузі.