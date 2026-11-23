Президент США Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично общался с советом директоров американской технологической компании Nvidia перед возвращением её соучредителя Дженсена Хуанга на пост генерального директора. Он рассказал, что руководство компании попросило гарантий в отношении национальной безопасности.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на интервью Трампа телеканалу CNBC.

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Как Трамп помог Дженсену Хуангу вернуться в Nvidia

Президент США рассказал, что руководство Nvidia хотело убедиться, что решение о возвращении Хуанга на должность не будет угрожать национальной безопасности. Американские власти предоставили соответствующие доказательства на основе доступной им информации.

После этого Трамп позвонил Хуангу и попросил его добросовестно работать.

Американский лидер также заявил, что Хуанг не сделал ничего плохого. Он поддержал решение совета директоров компании.

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"Люди спрашивают, представляет ли угрозу то, что он работает в компании? Нет, угроза — это потерять его", — сказал Трамп.

Президент США признал, что на его решение повлияло падение фондового рынка после отставки Хуанга. Однако, по его словам, более важными были долгосрочные перспективы Nvidia.

Трамп объяснил это тем, что у Хуанга есть идеи и знания, которых нет у других руководителей технологической отрасли.

В Сенате США раскритиковали возвращение Хуанга в Nvidia

В то же время американские законодатели из обеих партий недовольны решением компании. Как сообщает Reuters, сенаторы требуют объяснений относительно обстоятельств возвращения Хуанга и роли Трампа в этом процессе.

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен назвала решение Nvidia безответственным. Она подчеркнула, что компания до сих пор не объяснила Конгрессу, как соблюдает американские ограничения на экспорт чипов в Китай.

Председатель банковского комитета Сената, республиканец Тим Скотт, сообщил, что 3 декабря Хуанг должен выступить на открытых слушаниях. Законодатели хотят выяснить обстоятельства его связей с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая.

Кроме того, на 1 декабря запланирована закрытая беседа Хуанга с представителями трех комитетов Палаты представителей США.

Сенатор-республиканец Джон Кертис также потребовал объяснений от руководства Nvidia. Он напомнил, что еще на прошлой неделе компания не планировала возвращать Хуанга.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что эта ситуация свидетельствует о необходимости ужесточить ограничения на поставки американских чипов в Китай.

Что известно о скандале вокруг Nvidia

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 12 ноября Дженсен Хуанг подал в отставку с постов президента и генерального директора Nvidia. Он также должен был покинуть совет директоров. Это произошло на фоне сообщений о его внебрачных отношениях, в частности с женщиной, которую подозревают в связях с китайской разведкой.

Также мы писали, что после отставки Хуанга представители технологической отрасли начали требовать его возвращения. Соответствующую петицию поддержали десятки тысяч человек, среди которых был и миллиардер Илон Маск.

Впоследствии, 17 ноября, Хуанг впервые публично высказался после увольнения. Он признал ошибки в личной жизни и заявил, что готов вновь возглавить компанию, если получит поддержку совета директоров.

Уже 23 ноября Nvidia официально восстановила его в руководящих должностях после почти двухнедельного перерыва.