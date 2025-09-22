Трампа помітили разом з Маском — які у них стосунки

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент США Дональд Трамп заявив, що у нього були "гарні стосунки" з мільярдером Ілоном Маском. Вони зустрілись на прощанні з активістом Чарлі Кірком на стадіоні State Farm у США 22 вересня.

Про це Дональд Трамп сказав у коментарі журналістам.

Реклама

Читайте також:

Які стосунки у Трампа і Маска

Коментуючи зустріч з Ілоном Маском на церемонії прощання з Чарлі Кірком, Трамп сказав, що у них "були гарні стосунки".

"Ілон підійшов привітатися. Це було мило. Ми трохи поговорили. У нас були гарні стосунки, і приємно, що він завітав", — розповів президент США.

Зазначимо, раніше мільярдер припинив контакти з Трампом після конфлікту й навіть публічно звинувачував його у зв’язках із Джеффрі Епштейном. Згодом ці пости були видалені. Сьогодні ми писали, що Трамп і Маск були помічені разом на церемонії — вони сиділи поруч і спілкувалися.

Нагадаємо, у липні 2025 року Ілон Маск заявив про можливе створення нової партії в США. Нова політична сила має назву "America Party".

Крім того, Ілон Маск відзначився скандальними заявами щодо України. Так, Reuters повідомляло, що мільярдер наказав вимкнути Starlink під час наступу України наприкінці вересня 2022 року.