Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп висловився про зустріч з Маском на прощання з Кірком

Трамп висловився про зустріч з Маском на прощання з Кірком

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 11:33
Трампа помітили разом з Маском — які у них стосунки
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент США Дональд Трамп заявив, що у нього були "гарні стосунки" з мільярдером Ілоном Маском. Вони зустрілись на прощанні з активістом Чарлі Кірком на стадіоні State Farm у США 22 вересня. 

Про це Дональд Трамп сказав у коментарі журналістам.

Реклама
Читайте також:

Які стосунки у Трампа і Маска

Коментуючи зустріч з Ілоном Маском на церемонії прощання з Чарлі Кірком, Трамп сказав, що у них "були гарні стосунки". 

"Ілон підійшов привітатися. Це було мило. Ми трохи поговорили. У нас були гарні стосунки, і приємно, що він завітав", — розповів президент США. 

Зазначимо, раніше мільярдер припинив контакти з Трампом після конфлікту й навіть публічно звинувачував його у зв’язках із Джеффрі Епштейном. Згодом ці пости були видалені. Сьогодні ми писали, що Трамп і Маск були помічені разом на церемонії — вони сиділи поруч і спілкувалися.

Нагадаємо, у липні 2025 року Ілон Маск заявив про можливе створення нової партії в США. Нова політична сила має назву "America Party".

Крім того, Ілон Маск відзначився скандальними заявами щодо України. Так, Reuters повідомляло, що мільярдер наказав вимкнути Starlink під час наступу України наприкінці вересня 2022 року. 

США Ілон Маск Дональд Трамп відносини
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації