Ілон Маск пригрозив створити нову партію в США

Американський підприємець, інвестор та мільярдер Ілон Маск. Фото: Reuters

Американський бізнесмен та мільярдер Ілон Маск розкритикував бюджетний законопроєкт Президента США Дональда Трампа. Крім того, Маск наголосив, що у разі його затвердження Конгресом, він створить нову політичну партію.

Про це Ілон Маск написав у соцмережі X у вівторок, 1 липня.

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Американський мільярдер закликав Конгрес не затверджувати президентський законопроєкт про податки й витрати.

"Кожен член Конгресу, який ішов на вибори з обіцянками скоротити державні витрати, а потім негайно проголосував за найбільше збільшення держборгу в історії, має схилити голову від сорому. Вони програють праймеріз наступного року — якщо це буде останнє, що я зроблю на цій Землі", — написав Маск.

Скриншот повідомлення Маска/X

Згодом американський бізнесмен опублікував новий допив, в якому зазначив, що в разі ухвалення "божевільного законопроєкту про витрати", він ініціює створення нової політичної сили під назвою "America Party".

"Якщо цей божевільний законопроєкт про витрати пройде, наступного дня буде сформована Американська партія. Нашій країні потрібна альтернатива Демократично-республіканській однопартійності, щоб народ мав голос", — написав Маск.

Скриншот повідомлення Маска/X

Нагадаємо, що раніше Ілон Маск перепрошував у Президента США Дональда Трампа за свої дописи на платформі Х.

А глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що Маск образився на нього через політику щодо електромобілів. Проте він все одно вважає бізнесмена "чудовою людиною".