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Главная Новости дня Маск заявил о возможном создании новой партии в США

Маск заявил о возможном создании новой партии в США

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 08:19
Илон Маск пригрозил создать новую партию в США
Американский предприниматель, инвестор и миллиардер Илон Маск. Фото: Reuters

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск раскритиковал бюджетный законопроект Президента США Дональда Трампа. Кроме того, Маск отметил, что в случае его утверждения Конгрессом, он создаст новую политическую партию.

Об этом Илон Маск написал в соцсети X во вторник, 1 июля.

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Американский миллиардер призвал Конгресс не утверждать президентский законопроект о налогах и расходах.

"Каждый член Конгресса, который шел на выборы с обещаниями сократить государственные расходы, а затем немедленно проголосовал за самое большое увеличение госдолга в истории, должен склонить голову от стыда. Они проиграют праймериз в следующем году — если это будет последнее, что я сделаю на этой Земле", — написал Маск.

Ілон Маск
Скриншот сообщения Маска/X

Впоследствии американский бизнесмен опубликовал новое сообщение, в котором отметил, что в случае принятия "безумного законопроекта о расходах", он инициирует создание новой политической силы под названием "America Party".

"Если этот безумный законопроект о расходах пройдет, на следующий день будет сформирована Американская партия. Нашей стране нужна альтернатива Демократическо-республиканской однопартийности, чтобы народ имел голос", — написал Маск.

Ілон Маск
Скриншот сообщения Маска/X

Напомним, что ранее Илон Маск извинялся перед Президентом США Дональдом Трампом за свои сообщения на платформе Х.

А глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Маск обиделся на него из-за политики в отношении электромобилей. Однако он все равно считает бизнесмена "замечательным человеком".

США Илон Маск Дональд Трамп политики Америка
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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