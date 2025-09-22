Трампа заметили вместе с Маском — какие у них отношения

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него были "хорошие отношения" с миллиардером Илоном Маском. Они встретились на прощании с активистом Чарли Кирком на стадионе State Farm в США 22 сентября.

Об этом Дональд Трамп сказал в комментарии журналистам.

Какие отношения у Трампа и Маска

Комментируя встречу с Илоном Маском на церемонии прощания с Чарли Кирком, Трамп сказал, что у них "были хорошие отношения".

"Илон подошел поздороваться. Это было мило. Мы немного поговорили. У нас были хорошие отношения, и приятно, что он зашел", — рассказал президент США.

Отметим, ранее миллиардер прекратил контакты с Трампом после конфликта и даже публично обвинял его в связях с Джеффри Эпштейном. Впоследствии эти посты были удалены. Сегодня мы писали, что Трамп и Маск были замечены вместе на церемонии — они сидели рядом и общались.

Напомним, в июле 2025 года Илон Маск заявил о возможном создании новой партии в США. Новая политическая сила имеет название "America Party".

Кроме того, Илон Маск отметился скандальными заявлениями относительно Украины. Так, Reuters сообщало, что миллиардер приказал выключить Starlink во время наступления Украины в конце сентября 2022 года.