Наказ Маска зірвав контрнаступ України у 2022 році - ЗМІ

Ілон Маск. Фото: Reuters

Наприкінці вересня 2022 року Україна розгорнула ключову фазу контрнаступу проти російських військ. Тоді голова SpaceX Ілон Маск серйозно вплинув на хід бойових дій і підірвав довіру Києва до Starlink — супутникового інтернету, яким активно користувалися українські військові.

Про це повідомляє видання Reuters.

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Наказ Маска зірвав контрнаступ України

Маск доручив скоротити покриття Starlink у районах активного наступу, включаючи стратегічно важливий Херсон, який Україна прагнула повернути. Це рішення було передано старшому інженеру в офісі Каліфорнії SpaceX Майклу Ніколлсу.

"Ми повинні це зробити", — нібито сказав Ніколлс колегам після отримання вказівки.

Інженери виконали наказ, і щонайменше сотня терміналів Starlink виявилася відключеними. На карті покриття системи ці зони "потемніли", зазначають джерела. Зв'язок зник не тільки в Херсоні, а й в інших регіонах, які перебувають під контролем Росії, включаючи частини Донецької області.

Як на відключення Starlink відреагували в Україні

За словами українських офіційних осіб, відключення зв'язку застало війська зненацька. Несподівано опинившись без інтернету, солдати втратили можливість керувати безпілотниками, коригувати вогонь артилерії та передавати дані. В результаті українським силам не вдалося оточити російське угруповання в Бериславі, місті на схід від Херсона.

"Оточення повністю зупинилося. Це не вдалося", — повідомив один із військових в інтерв'ю Reuters.

Хоча згодом Україна все ж таки змогла повернути Берислав і сам Херсон, інцидент став першим задокументованим випадком, коли Маск свідомо втрутився у роботу системи Starlink на полі бою. Один із співробітників компанії охарактеризував це рішення як спробу "взяти кінець війни у свої руки".

Офіційно Маск та Ніколлс не коментували інформацію. У відповідь на запит Reuters представник SpaceX назвав матеріал "неточним" і направив журналістів до більш ранньої посади в соцмережі X, де стверджувалося, що "Starlink повністю прихильний до надання послуг Україні". Однак конкретних помилок у репортажі не було зазначено, як і не було дано відповіді на деталізовані питання журналістів.

Reuters також зазначає, що можливою причиною дій Маска стали побоювання щодо ескалації конфлікту, аж до застосування ядерної зброї з боку Росії.

Нагадаємо, що вчора, 24 липня, в Україні перестала працювати глобальна система супутникового інтернету Starlink. Причому подібні проблеми зафіксовані й в інших країнах світу.

Після цього Ілон Маск визнав проблему зі своїм супутниковим зв'язком Starlink і пообіцяв швидко відновити його роботу.