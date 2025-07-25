Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Маск наказав вимкнути Starlink під час наступу України — Reuters

Маск наказав вимкнути Starlink під час наступу України — Reuters

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 20:23
Наказ Маска зірвав контрнаступ України у 2022 році - ЗМІ
Ілон Маск. Фото: Reuters

Наприкінці вересня 2022 року Україна розгорнула ключову фазу контрнаступу проти російських військ. Тоді голова SpaceX Ілон Маск серйозно вплинув на хід бойових дій і підірвав довіру Києва до Starlink — супутникового інтернету, яким активно користувалися українські військові.

Про це повідомляє видання Reuters.

Реклама
Читайте також:

Наказ Маска зірвав контрнаступ України

Маск доручив скоротити покриття Starlink у районах активного наступу, включаючи стратегічно важливий Херсон, який Україна прагнула повернути. Це рішення було передано старшому інженеру в офісі Каліфорнії SpaceX Майклу Ніколлсу.

"Ми повинні це зробити", — нібито сказав Ніколлс колегам після отримання вказівки.

Інженери виконали наказ, і щонайменше сотня терміналів Starlink виявилася відключеними. На карті покриття системи ці зони "потемніли", зазначають джерела. Зв'язок зник не тільки в Херсоні, а й в інших регіонах, які перебувають під контролем Росії, включаючи частини Донецької області.

Як на відключення Starlink відреагували в Україні

За словами українських офіційних осіб, відключення зв'язку застало війська зненацька. Несподівано опинившись без інтернету, солдати втратили можливість керувати безпілотниками, коригувати вогонь артилерії та передавати дані. В результаті українським силам не вдалося оточити російське угруповання в Бериславі, місті на схід від Херсона.

"Оточення повністю зупинилося. Це не вдалося", — повідомив один із військових в інтерв'ю Reuters.

Хоча згодом Україна все ж таки змогла повернути Берислав і сам Херсон, інцидент став першим задокументованим випадком, коли Маск свідомо втрутився у роботу системи Starlink на полі бою. Один із співробітників компанії охарактеризував це рішення як спробу "взяти кінець війни у свої руки".

Офіційно Маск та Ніколлс не коментували інформацію. У відповідь на запит Reuters представник SpaceX назвав матеріал "неточним" і направив журналістів до більш ранньої посади в соцмережі X, де стверджувалося, що "Starlink повністю прихильний до надання послуг Україні". Однак конкретних помилок у репортажі не було зазначено, як і не було дано відповіді на деталізовані питання журналістів.

Reuters також зазначає, що можливою причиною дій Маска стали побоювання щодо ескалації конфлікту, аж до застосування ядерної зброї з боку Росії. 

Нагадаємо, що вчора, 24 липня, в Україні перестала працювати глобальна система супутникового інтернету Starlink. Причому подібні проблеми зафіксовані й в інших країнах світу. 

Після цього Ілон Маск визнав проблему зі своїм супутниковим зв'язком Starlink і пообіцяв швидко відновити його роботу. 

Ілон Маск SpaceX Херсонська область контрнаступ ЗСУ Starlink
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації