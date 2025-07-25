Приказ Маска сорвал контрнаступление Украины в 2022 году - СМИ

Илон Маск. Фото: Reuters

В конце сентября 2022 года Украина развернула ключевую фазу контрнаступления против российских войск. Тогда глава SpaceX Илон Маск серьезно повлиял на ход боевых действий и подорвал доверие Киева к Starlink — спутниковому интернету, которым активно пользовались украинские военные.

Об этом сообщает издание Reuters.

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Маск поручил сократить покрытие Starlink в районах активного наступления, включая стратегически важный Херсон, который Украина стремилась вернуть. Это решение было передано старшему инженеру в калифорнийском офисе SpaceX, Майклу Николлсу.

"Мы должны это сделать", — якобы сказал Николлс коллегам после получения указания.

Инженеры выполнили приказ, и по меньшей мере сотня терминалов Starlink оказалась отключенной. На карте покрытия системы эти зоны "потемнели", отмечают источники. Связь исчезла не только в Херсоне, но и в других регионах, которые находятся под контролем России, включая части Донецкой области.

Как на отключение Starlink отреагировали в Украине

По словам украинских официальных лиц, отключение связи застало войска врасплох. Неожиданно оказавшись без интернета, солдаты потеряли возможность управлять беспилотниками, корректировать огонь артиллерии и передавать данные. В результате украинским силам не удалось окружить российскую группировку в Бериславе, городе к востоку от Херсона.

"Окружение полностью остановилось. Это не удалось", — сообщил один из военных в интервью Reuters.

Хотя впоследствии Украина все же смогла вернуть Берислав и сам Херсон, инцидент стал первым задокументированным случаем, когда Маск сознательно вмешался в работу системы Starlink на поле боя. Один из сотрудников компании охарактеризовал это решение как попытку "взять конец войны в свои руки".

Официально Маск и Николлс не комментировали информацию. В ответ на запрос Reuters представитель SpaceX назвал материал "неточным" и направил журналистов к более раннему посту в соцсети X, где утверждалось, что "Starlink полностью привержен предоставлению услуг Украине". Однако конкретных ошибок в репортаже не было указано, как и не было дано ответа на детализированные вопросы журналистов.

Reuters также отмечает, что возможной причиной действий Маска стали опасения относительно эскалации конфликта, вплоть до применения ядерного оружия со стороны России.

Напомним, что вчера, 24 июля, в Украине перестала работать глобальная система спутникового интернета Starlink. Причем подобные проблемы зафиксированы и в других странах мира.

После этого Илон Маск признал проблему со своей спутниковой связью Starlink и пообещал быстро восстановить ее работу.