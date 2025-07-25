Ілон Маск повідомив, що команда SpaceX вже лагодить супутниковий інтернет Starlink

Маск відгукнувся після початку проблем зі Starlink — що повідомив
Ілон Маск визнав проблему зі своїм супутниковим зв'язком Starlink і пообіцяв швидко відновити його роботу. Як відомо, минулого вечора перестала працювати глобальна система супутникового інтернету мільярдера, яка дуже важлива для ЗСУ.
Свої вибачення Маск опублікував у соцмережі X.
Що заявив Маск про перебої зі Starlink
Скандальний мільярдер перепросив за технічні негаразди. Ілон Маск пообіцяв, що найближчим часом все налагодять і вся команда SpaceX вже працює над усуненням першопричини проблем у роботі, щоб подібні випадки більше не траплялись.
За даними сервісу DownDetector, перші поодинокі проблеми у роботі сервісу розпочались близько 22:00, а вже о 22:40 збій став масовим.
Раніше повідомлялось, що в Україні перестала працювати глобальна система супутникового інтернету Starlink. Причому подібні проблеми зафіксовані й в інших країнах світу.
Нагадаємо, оператор "Київстар" планує запустити мобільний інтернет від Starlink, який на першому етапі надаватиметься українцям безплатно.
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