Ілон Маск повідомив, що команда SpaceX вже лагодить супутниковий інтернет Starlink

Боєць ЗСУ зі Starlink. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Ілон Маск визнав проблему зі своїм супутниковим зв'язком Starlink і пообіцяв швидко відновити його роботу. Як відомо, минулого вечора перестала працювати глобальна система супутникового інтернету мільярдера, яка дуже важлива для ЗСУ.

Свої вибачення Маск опублікував у соцмережі X.

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Повідомлення Ілона Маска. Фото: Скриншот

Скандальний мільярдер перепросив за технічні негаразди. Ілон Маск пообіцяв, що найближчим часом все налагодять і вся команда SpaceX вже працює над усуненням першопричини проблем у роботі, щоб подібні випадки більше не траплялись.

Графік, який фіксує проблеми зі Starlink. Фото: DownDetector

За даними сервісу DownDetector, перші поодинокі проблеми у роботі сервісу розпочались близько 22:00, а вже о 22:40 збій став масовим.

Раніше повідомлялось, що в Україні перестала працювати глобальна система супутникового інтернету Starlink. Причому подібні проблеми зафіксовані й в інших країнах світу.

Нагадаємо, оператор "Київстар" планує запустити мобільний інтернет від Starlink, який на першому етапі надаватиметься українцям безплатно.