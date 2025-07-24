Глобальний збій Starlink — інтернет перестав працювати в Україні та інших країнах

Starlink в небі. Фото: REUTERS/Sam Wolfe

В Україні та в низці країн світу ввечері, 24 липня, перестала працювати глобальна система супутникового інтернету Starlink. У компанії заявили, що наразі розвʼязують проблему.

Про це йдеться на офіційному сайті Starlink.

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Збій в роботі Starlink

"У Starlink стався збій обслуговування. Наша команда досліджує причину проблеми", — йдеться у повідомленні на сайті.

Повідомлення на сайті Starlink. Фото: скриншот

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко також зазначив, що проблема зі Starlink не лише в Україні.

"По Starlink — проблема з роботою не тільки в Україні, але в деяких інших країнах світу", — повідомив він.

Допис Коваленка. Фото: скриншот

Крім того, командувач Силами безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді зазначив, що проблема спостерігається й по всьому фронту.

Допис "Мадяра". Фото: скриншот

Нагадаємо, оператор "Київстар" планує запустити мобільний інтернет від Starlink, який на першому етапі надаватиметься українцям безкоштовно.

Раніше стало відомо, що у Китаї створюють технологію, що здатна затьмарити Starlink.