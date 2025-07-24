Глобальный сбой Starlink — интернет перестал работать в Украине и других странах

Starlink в небе. Фото: REUTERS/Sam Wolfe

В Украине и в ряде стран мира вечером, 24 июля, перестала работать глобальная система спутникового интернета Starlink. В компании заявили, что сейчас решают проблему.

Об этом говорится на официальном сайте Starlink.

Реклама

Читайте также:

Сбой в работе Starlink

"В Starlink произошел сбой обслуживания. Наша команда изучает причину проблемы", — говорится в сообщении на сайте.

Сообщение на сайте Starlink. Фото: скриншот

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко также отметил, что проблема со Starlink не только в Украине.

"По Starlink — проблема с работой не только в Украине, но в некоторых других странах мира", — сообщил он.

Пост Коваленко. Фото: скриншот

Кроме того, командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди отметил, что проблема наблюдается и по всему фронту.

Пост "Мадьяра". Фото: скриншот

Напомним, оператор "Киевстар" планирует запустить мобильный интернет от Starlink, который на первом этапе будет предоставляться украинцам бесплатно.

Ранее стало известно, что в Китае создают технологию, которая способна затмить Starlink.