Глобальный сбой Starlink — интернет перестал работать в Украине и других странах

В Украине и по миру перестал работать Starlink
В Украине и в ряде стран мира вечером, 24 июля, перестала работать глобальная система спутникового интернета Starlink. В компании заявили, что сейчас решают проблему.
Об этом говорится на официальном сайте Starlink.
Сбой в работе Starlink
"В Starlink произошел сбой обслуживания. Наша команда изучает причину проблемы", — говорится в сообщении на сайте.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко также отметил, что проблема со Starlink не только в Украине.
"По Starlink — проблема с работой не только в Украине, но в некоторых других странах мира", — сообщил он.
Кроме того, командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди отметил, что проблема наблюдается и по всему фронту.
Напомним, оператор "Киевстар" планирует запустить мобильный интернет от Starlink, который на первом этапе будет предоставляться украинцам бесплатно.
Ранее стало известно, что в Китае создают технологию, которая способна затмить Starlink.
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