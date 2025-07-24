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Главная Новости дня В Украине и по миру перестал работать Starlink

В Украине и по миру перестал работать Starlink

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Дата публикации 24 июля 2025 23:01
Глобальный сбой Starlink — интернет перестал работать в Украине и других странах
Starlink в небе. Фото: REUTERS/Sam Wolfe

В Украине и в ряде стран мира вечером, 24 июля, перестала работать глобальная система спутникового интернета Starlink. В компании заявили, что сейчас решают проблему.

Об этом говорится на официальном сайте Starlink.

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"В Starlink произошел сбой обслуживания. Наша команда изучает причину проблемы", — говорится в сообщении на сайте.

Збій в роботі Starlink
Сообщение на сайте Starlink. Фото: скриншот

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко также отметил, что проблема со Starlink не только в Украине.

"По Starlink — проблема с работой не только в Украине, но в некоторых других странах мира", — сообщил он.

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Пост Коваленко. Фото: скриншот

Кроме того, командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди отметил, что проблема наблюдается и по всему фронту.

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Пост "Мадьяра". Фото: скриншот

Напомним, оператор "Киевстар" планирует запустить мобильный интернет от Starlink, который на первом этапе будет предоставляться украинцам бесплатно.

Ранее стало известно, что в Китае создают технологию, которая способна затмить Starlink.

Украина интернет сбой связь Starlink
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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