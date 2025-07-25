Илон Маск сообщил, что команда SpaceX уже чинит спутниковый интернет Starlink

Маск отозвался после начала проблем со Starlink — что сообщил
Илон Маск признал проблему со своей спутниковой связью Starlink и пообещал быстро восстановить ее работу. Как известно, вчера вечером перестала работать глобальная система спутникового интернета миллиардера, которая очень важна для ВСУ.
Свои извинения Маск опубликовал в соцсети X.
Что заявил Маск о перебоях со Starlink
Скандальный миллиардер извинился за технические неполадки. Илон Маск пообещал, что в ближайшее время все наладят и вся команда SpaceX уже работает над устранением первопричины проблем в работе, чтобы подобные случаи больше не случались.
По данным сервиса DownDetector, первые единичные проблемы в работе сервиса начались около 22:00, а уже в 22:40 сбой стал массовым.
Ранее сообщалось, что в Украине перестала работать глобальная система спутникового интернета Starlink. Причем подобные проблемы зафиксированы и в других странах мира.
Напомним, оператор "Киевстар" планирует запустить мобильный интернет от Starlink, который на первом этапе будет предоставляться украинцам бесплатно.
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