Илон Маск сообщил, что команда SpaceX уже чинит спутниковый интернет Starlink

Боец ВСУ со Starlink. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Илон Маск признал проблему со своей спутниковой связью Starlink и пообещал быстро восстановить ее работу. Как известно, вчера вечером перестала работать глобальная система спутникового интернета миллиардера, которая очень важна для ВСУ.

Свои извинения Маск опубликовал в соцсети X.

Реклама

Читайте также:

Что заявил Маск о перебоях со Starlink

Сообщение Илона Маска. Фото: Скриншот

Скандальный миллиардер извинился за технические неполадки. Илон Маск пообещал, что в ближайшее время все наладят и вся команда SpaceX уже работает над устранением первопричины проблем в работе, чтобы подобные случаи больше не случались.

График, который фиксирует проблемы со Starlink. Фото: DownDetector

По данным сервиса DownDetector, первые единичные проблемы в работе сервиса начались около 22:00, а уже в 22:40 сбой стал массовым.

Ранее сообщалось, что в Украине перестала работать глобальная система спутникового интернета Starlink. Причем подобные проблемы зафиксированы и в других странах мира.

Напомним, оператор "Киевстар" планирует запустить мобильный интернет от Starlink, который на первом этапе будет предоставляться украинцам бесплатно.