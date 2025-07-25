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Маск отозвался после начала проблем со Starlink — что сообщил

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 00:40
Илон Маск сообщил, что команда SpaceX уже чинит спутниковый интернет Starlink
Боец ВСУ со Starlink. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Илон Маск признал проблему со своей спутниковой связью Starlink и пообещал быстро восстановить ее работу. Как известно, вчера вечером перестала работать глобальная система спутникового интернета миллиардера, которая очень важна для ВСУ.

Свои извинения Маск опубликовал в соцсети X.

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Сообщение Илона Маска. Фото: Скриншот

Скандальный миллиардер извинился за технические неполадки. Илон Маск пообещал, что в ближайшее время все наладят и вся команда SpaceX уже работает над устранением первопричины проблем в работе, чтобы подобные случаи больше не случались.

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График, который фиксирует проблемы со Starlink. Фото: DownDetector

По данным сервиса DownDetector, первые единичные проблемы в работе сервиса начались около 22:00, а уже в 22:40 сбой стал массовым.

Ранее сообщалось, что в Украине перестала работать глобальная система спутникового интернета Starlink. Причем подобные проблемы зафиксированы и в других странах мира.

Напомним, оператор "Киевстар" планирует запустить мобильный интернет от Starlink, который на первом этапе будет предоставляться украинцам бесплатно.

Илон Маск спутник интернет связь Starlink
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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