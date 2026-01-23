Відео
Трамп відкликав запрошення Канаді до Ради миру після заяв Карні

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 08:26
Трамп прибрав Канаду зі списку учасників Ради миру
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Президент США Дональд Трамп оголосив про скасування запрошення для прем'єр-міністра Канади Марка Карні до ініційованої ним "Ради миру". У зверненні Трамп охарактеризував Раду миру як "найпрестижніший формат співпраці світових лідерів", який, за його задумом, має відігравати головну роль у врегулюванні міжнародних конфліктів. Він прямо зазначив, що пропозиція для Канади щодо приєднання відкликається, і підкреслив, що відповідне рішення вже оформлене офіційно.

Про це американський лідер повідомив у власному дописі в соціальній мережі Truth Social, наголосивши, що рішення ухвалене остаточно.

Передумовою для такого кроку стала заява Марка Карні, зроблена 20 січня під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Канадський прем'єр тоді заявив про "розрив світового порядку". У відповідь Дональд Трамп публічно зауважив, що Канада, за його словами, значною мірою "існує завдяки Сполученим Штатам".

Повідомлення Дональд Трампа. Фото: скриншот

Згідно з концепцією, яку просуває Трамп, "Рада миру" має зосередитися на питаннях стабілізації ситуації в Газі, відбудові зруйнованої інфраструктури регіону, а також на пошуку рішень для інших глобальних конфліктів.

Окрім того, Трамп забезпечив собі довічне правління — за статутом органу, з яким ознайомилося агентство Reuters, він буде вічно головою Ради, навіть у разі припинення виконання ним повноважень президента США.

Нагадаємо, про "Раду миру" висловлювався Володимир Зеленський, який розкритикував новостворену організацію Дональдом Трампом. Окремо він відповів, коли Україна долучиться до неї. 

Водночас уже відомо, які країни долучилися до "Ради миру".

США Канада Дональд Трамп
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
