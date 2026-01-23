Трамп убрал Канаду из списка участников Совета мира

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Президент США Дональд Трамп объявил об отмене приглашения для премьер-министра Канады Марка Карни в инициированный им "Совет мира". В обращении Трамп охарактеризовал Совет мира как "самый престижный формат сотрудничества мировых лидеров", который, по его замыслу, должен играть главную роль в урегулировании международных конфликтов. Он прямо отметил, что предложение для Канады о присоединении отзывается, и подчеркнул, что соответствующее решение уже оформлено официально.

Об этом американский лидер сообщил в собственной заметке в социальной сети Truth Social, подчеркнув, что решение принято окончательно.

Предпосылкой для такого шага стало заявление Марка Карни, сделанное 20 января во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Канадский премьер тогда заявил о "разрыве мирового порядка". В ответ Дональд Трамп публично отметил, что Канада, по его словам, в значительной степени "существует благодаря Соединенным Штатам".

Сообщение Дональд Трампа. Фото: скриншот

Согласно концепции, которую продвигает Трамп, "Совет мира" должен сосредоточиться на вопросах стабилизации ситуации в Газе, восстановлении разрушенной инфраструктуры региона, а также на поиске решений для других глобальных конфликтов.

Кроме того, Трамп обеспечил себе пожизненное правление - по уставу органа, с которым ознакомилось агентство Reuters, он будет вечно председателем Совета, даже в случае прекращения исполнения им полномочий президента США.

Напомним, о "Совете мира" высказывался Владимир Зеленский, который раскритиковал новосозданную организацию Дональдом Трампом. Отдельно он ответил, когда Украина присоединится к ней.

В то же время уже известно, какие страны присоединились к "Совету мира".