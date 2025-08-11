Мита США проти Китаю за купівлю російської нафти — коли введуть

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Дональд Трамп все ще обмірковує можливість введення тарифів проти Китаю. Це відповідь на закупівлю країною російської нафти.

Про це Джей Ді Венс висловився під час спілкування із журналісткою Fox News.

За словами Венса, ситуація з Пекіном значно складніша, ніж у випадку з Індією, оскільки двосторонні відносини охоплюють широкий спектр питань, не пов’язаних із російською енергетикою.

Журналістка звернула увагу, що президент США вже демонстрував готовність застосовувати значні мита до інших держав, зокрема Індії, за імпорт російських енергоресурсів.

Однак, як пояснив Джей Ді Венс, щодо Китаю остаточне рішення ще не ухвалено, і Трамп продовжує вивчати можливі варіанти дій, враховуючи комплексність економічних та політичних відносин між країнами.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що Дональд Трамп хоче запровадити санкції проти Росії, проте цього так і не трапилося. Тим часом Трамп запровадив підвищення мита Канаді.

Натомість під час дводенних переговорів у Лондоні США та Китай домовилися зняти частково експортні обмеження.