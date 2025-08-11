Пошлины США против Китая за покупку российской нефти — когда введут

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп все еще обдумывает возможность введения тарифов против Китая. Это ответ на закупку страной российской нефти.

Об этом Джей Ди Вэнс высказался во время общения с журналисткой Fox News.

Реклама

Читайте также:

Почему Трамп оттягивает новые пошлины против Китая

По словам Вэнса, ситуация с Пекином значительно сложнее, чем в случае с Индией, поскольку двусторонние отношения охватывают широкий спектр вопросов, не связанных с российской энергетикой.

Журналистка обратила внимание, что президент США уже демонстрировал готовность применять значительные пошлины к другим государствам, в частности Индии, за импорт российских энергоресурсов.

Однако, как пояснил Джей Ди Вэнс, по Китаю окончательное решение еще не принято, и Трамп продолжает изучать возможные варианты действий, учитывая комплексность экономических и политических отношений между странами.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Дональд Трамп хочет ввести санкции против России, однако этого так и не случилось. Между тем Трамп ввел повышение пошлины Канаде.

Зато во время двухдневных переговоров в Лондоне США и Китай договорились снять частично экспортные ограничения.