Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп в раздумьях, стоит ли вводить пошлину против Китая

Трамп в раздумьях, стоит ли вводить пошлину против Китая

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 11:13
Пошлины США против Китая за покупку российской нефти — когда введут
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп все еще обдумывает возможность введения тарифов против Китая. Это ответ на закупку страной российской нефти.

Об этом Джей Ди Вэнс высказался во время общения с журналисткой Fox News.

Реклама
Читайте также:

Почему Трамп оттягивает новые пошлины против Китая

По словам Вэнса, ситуация с Пекином значительно сложнее, чем в случае с Индией, поскольку двусторонние отношения охватывают широкий спектр вопросов, не связанных с российской энергетикой.

Журналистка обратила внимание, что президент США уже демонстрировал готовность применять значительные пошлины к другим государствам, в частности Индии, за импорт российских энергоресурсов.

Однако, как пояснил Джей Ди Вэнс, по Китаю окончательное решение еще не принято, и Трамп продолжает изучать возможные варианты действий, учитывая комплексность экономических и политических отношений между странами.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Дональд Трамп хочет ввести санкции против России, однако этого так и не случилось. Между тем Трамп ввел повышение пошлины Канаде.

Зато во время двухдневных переговоров в Лондоне США и Китай договорились снять частично экспортные ограничения.

США Китай Дональд Трамп нефть пошлина Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации