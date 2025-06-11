США та Китай домовилися зберегти торговельне перемир’я — нова угода в Лондоні

Пекін і Вашингтон домовилися зняти частину експортних обмежень
У Лондоні завершилися дводенні переговори між офіційними представниками США та Китаю, в результаті яких було досягнуто рамкової угоди щодо збереження торговельного перемир’я, зняття частини обмежень на експорт і вирішення питань, пов’язаних із постачанням рідкісноземельних мінералів і магнітів. Міністр торгівлі США Говард Лутнік повідомив, що домовленість має стати продовженням переговорів, де йшлося про пом'якшення взаємних тарифів, які подекуди сягали 145%.
Про це повідомляє Reuters.
Китай та США домовились про торгові мита
Раніше Женевська угода опинилася під загрозою через збереження Пекіном обмежень на експорт стратегічних мінералів, на що адміністрація Трампа відповіла власними заходами — забороною постачання до Китаю програмного забезпечення для виробництва напівпровідників, авіаційного обладнання та хімічної продукції. Нові домовленості мають зняти частину цих бар'єрів, проте остаточне затвердження залежатиме від схвалення лідерів обох країн — Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна.
Заступник міністра торгівлі Китаю Лі Ченган підтвердив, що принципова угода досягнута й буде передана на розгляд главам держав. Однак, попри позитивні зрушення, сторони досі не узгодили кілька ключових суперечностей. Йдеться про американські мита і китайську експортно-орієнтовану економічну модель.
Експерти застерігають, що у разі зриву рамкової домовленості вже в серпні тарифні ставки можуть різко зрости: з боку США — до 145%, а з боку Китаю — до 125%. Саме тому, за словами Лутніка, угода має стратегічне значення і особливо стосується постачання рідкісноземельних елементів, які критично важливі для електромобільної та високотехнологічної галузей США. Китай практично контролює глобальний ринок таких матеріалів, а квітнева заборона на експорт магнітів спричинила серйозні збої в міжнародних ланцюгах поставок.
Попри певне послаблення напруги, фондові ринки відреагували стримано. Індекс акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону за межами Японії піднявся лише на 0,57%. На думку аналітиків, інвестори очікували подібного результату.
Тим часом у США продовжують діяти найсуворіші мита адміністрації Трампа — щонайменше до перегляду судового рішення, яке наразі залишило їх у силі. Це створює додатковий тиск на Пекін, адже американські санкції вже вплинули на експорт Китаю до США — у травні він скоротився на рекордні 34,5%. У свою чергу, Світовий банк через ці загрози знизив прогноз глобального зростання на 2025 рік.
Торговельна війна завдала значних збитків бізнесу обох країн, спровокувала затори в портах і підвищення цін. Президент Європейського центрального банку Крістін Лагард, яка виступала в Пекіні, заявила, що врегулювання конфлікту вимагатиме корекції економічної політики з боку багатьох держав, інакше світовій економіці загрожує масштабний збиток.
Нагадаємо, у Сенаті нещодавно заявили, що можуть скасувати 500% мита для декотрих країн.
Також наприкінці травня федеральний суд США визнав, що Дональд Трамп перевищив свої поновноваження, коли погодив нові мита.
Зазначимо, що також у травні Дональд Трамп узгодив з ЄС "перенести" розгляд питання з митами на торгівлю до 9 липня 2025 року.
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