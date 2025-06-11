США та Китай домовилися зберегти торговельне перемир’я — нова угода в Лондоні

Торгові переговори між США і Китаєм у Лондоні. Фото: REUTERS/Toby Melville

У Лондоні завершилися дводенні переговори між офіційними представниками США та Китаю, в результаті яких було досягнуто рамкової угоди щодо збереження торговельного перемир’я, зняття частини обмежень на експорт і вирішення питань, пов’язаних із постачанням рідкісноземельних мінералів і магнітів. Міністр торгівлі США Говард Лутнік повідомив, що домовленість має стати продовженням переговорів, де йшлося про пом'якшення взаємних тарифів, які подекуди сягали 145%.

Про це повідомляє Reuters.

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Раніше Женевська угода опинилася під загрозою через збереження Пекіном обмежень на експорт стратегічних мінералів, на що адміністрація Трампа відповіла власними заходами — забороною постачання до Китаю програмного забезпечення для виробництва напівпровідників, авіаційного обладнання та хімічної продукції. Нові домовленості мають зняти частину цих бар'єрів, проте остаточне затвердження залежатиме від схвалення лідерів обох країн — Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна.

Заступник міністра торгівлі Китаю Лі Ченган підтвердив, що принципова угода досягнута й буде передана на розгляд главам держав. Однак, попри позитивні зрушення, сторони досі не узгодили кілька ключових суперечностей. Йдеться про американські мита і китайську експортно-орієнтовану економічну модель.

Експерти застерігають, що у разі зриву рамкової домовленості вже в серпні тарифні ставки можуть різко зрости: з боку США — до 145%, а з боку Китаю — до 125%. Саме тому, за словами Лутніка, угода має стратегічне значення і особливо стосується постачання рідкісноземельних елементів, які критично важливі для електромобільної та високотехнологічної галузей США. Китай практично контролює глобальний ринок таких матеріалів, а квітнева заборона на експорт магнітів спричинила серйозні збої в міжнародних ланцюгах поставок.

Попри певне послаблення напруги, фондові ринки відреагували стримано. Індекс акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону за межами Японії піднявся лише на 0,57%. На думку аналітиків, інвестори очікували подібного результату.

Тим часом у США продовжують діяти найсуворіші мита адміністрації Трампа — щонайменше до перегляду судового рішення, яке наразі залишило їх у силі. Це створює додатковий тиск на Пекін, адже американські санкції вже вплинули на експорт Китаю до США — у травні він скоротився на рекордні 34,5%. У свою чергу, Світовий банк через ці загрози знизив прогноз глобального зростання на 2025 рік.

Торговельна війна завдала значних збитків бізнесу обох країн, спровокувала затори в портах і підвищення цін. Президент Європейського центрального банку Крістін Лагард, яка виступала в Пекіні, заявила, що врегулювання конфлікту вимагатиме корекції економічної політики з боку багатьох держав, інакше світовій економіці загрожує масштабний збиток.

Нагадаємо, у Сенаті нещодавно заявили, що можуть скасувати 500% мита для декотрих країн.

Також наприкінці травня федеральний суд США визнав, що Дональд Трамп перевищив свої поновноваження, коли погодив нові мита.

Зазначимо, що також у травні Дональд Трамп узгодив з ЄС "перенести" розгляд питання з митами на торгівлю до 9 липня 2025 року.